U čemu je razlika u pristupu dvojice trenera Partizana? Šta se sada traži od igrača crno-belih? O tome je govorio trener Dejan Čelar

Izvor: MN Press/Arena Sport/screenshot

Fudbalski trener i bivši igrač Dejan Čelar je, gostujući na TV Arena sport, ukratko analizirao rad bivšeg trenera Partizana Aleksandra Stanojevića i aktuelnog šefa struke crno-belih, Ilije Stolice, a uz to je objasnio šta aktuelni trener crno-belih traži od tma.

Dok se crno-beli muče da izađu iz krize na startu sezone, Čelar poručuje da je za sistem aktuelnog trenera Partizana potrebno vremena, vere i uverava da je siguran da će Stolica uspeti da sa ekipom u Humskoj uspeti da uvede svoj način rada i da bude uspešan.

Upitan da uporedi Stanojevićev i Stoličin sistem, Čelar je rekao da postoji razlika u pristupu: "Ajde da napravimo razliku između njih dvojice. Ponavljam, apsolutno ne pričam negativno o Aleksandru, jako ga poštujem. Za njega je svaka utakmica finale Lige šampiona, do detalja se analizira protivnik, bez obzira na to o kome se radi, bila to Inđija ili Zvezda. Zna se sve o svakom mestu i izvlači maksimum iz ekipe u detaljima", rekao je trener.

"Ilija ima drugačiji pristup, veruje da je bavljenje svojom ekipom dovoljno za rezultat i ne želi da optereti svoje igrače protivnikom, a naravno da se vrlo profesionalno radi analiza protivnika. Ilija veruje da igrači u tom sistemu moraju da budu rasterećeni, zadovoljni, pokušava da im skine pritisak. to je model igre sa 10 standardnih situacija sa nekoliko principa. To je bukvalno sve što se dešava, prođe se kroz metodologiju i igrači znaju šta treba da rade", objasnio je Čelar.

Izvor: MNPress

Na početku sezone dosta se govori o želji Stolice da njegov Partizan igra dodavanjima od golmana.

"Ulazak u igru? To je specifično, na Kipru se odustajalo od toga, Stevanović je dugim loptama tražio Rikarda, nije to obavezno, ali Ilija želi da njegov tim dominira, da non-stop bude lopta kod igrača Partizana, da pomeraju linije protivnika, da traže prostore između, da progresija napada ne direktno, već da se radi ubrzanje napada kada se dođe u određene pozicije na terenu... "

"Ako nema dobre reakcije po izgubljenoj lopti, ekipa je tom sistemu u velikom problemu, jer kad ide u napad pozicionira se i visoko i široko i ako u napadu nema ubrzanja napada kad treba da se bez lopte napada prostor, onda ekipa izgleda jalovo, kao i u prvim utakmicama u Superligi. Verujem da Partizan ima kvalitet da igra na taj način, a pogotovo kada se novi igrači priključe. Voleo bih da Ilija prođe i da ima šansu da dovede još kvalitetnih igrača, da ima više igrača u rotaciji, da ima više opcija..."

Šta je ono što je falilo crno-belima na početku sezone?

"Partizanu fali energija, da više rizikuju kad imaju loptu. Primetan je pritisak u govoru tela, ali nije svako za ekipu Partizana, igrači u klubu sigurno već imaju određeni kvalitet i zaslužili su da budu tu. Treba da se rasterete, izađu i da zasluže naklonost publike pristupom pre svega", dodao je Čelar. "I dodao bih ovo, samo Ilija Stolica i Dejan Stanković znaju koliko je teško u Partizanu i Zvezdi i mislim da bi jedino pristojno bilo da se oni komentarišu od strane bivših trenera Partizana i Zvezde. Drugi neće znati koliko je to zahtevno".