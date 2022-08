Lepa vest za Iliju Stolicu pred nastavak sezone u Partizanu.

Izvor: MN Press

Mladi i talentovani napadač Partizana Samed Baždar (18) produžio je ugovor sa crno-belima sve do 2026. godine, što je svakako dobra vest za Iliju Stolicu.

Nije nikakva tajna da su Baždara, koji je tek počeo da igra za prvi tim, skautirali i veći evropski klubovi i da su razmišljali da ga dovedu već ovog leta. Najviše se pričalo o interesovanju Real Madrida, Atletiko Madrida i Juventusa, međutim potpis dugoročnog ugovora sa crno-belima je tu da ih "uplaši".

"Drago mi je da sam sa mojim voljenim klubom produžio ugovor do 2026. godine! Svakim danom sam sve bliži ostvarenju svojih želja i ciljeva, ali uz ono što je najvažnije, a to su trud, rad i disciplina. Nema velikih igrača bez discipline i čelične volje i to je moj put. Trudiću se da svakim danom budem što bolji i iskoristim pravo vreme za najbolje rezultate!", izjavio je mladi napadač iz Novog Pazara za zvanični sajt kluba.

Baždar će biti treća opcija u napadu Partizana ove sezone iza Rikarda Gomeša i Andrije Pavlovića, odnosno zauzeće mesto koje je do sada imao Marko Milovanović, mladi napadač koga su crno-beli za 5 miliona evra prodali Almeriji.

Novopazarac je prošao mlađe kategorije Partizana i do sada je upisao 13 nastupa i na njima jedan gol.