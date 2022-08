Neverovatna scena na meču MLS-a, pošto je Đorđo Kjelini na neobičan način prekinuo napad.

Nakon čak 18 godina u dresu Jvuentusa nekadašnji kapiten tog tima Đorđo Kjelini (37) preselio se iz Torina na drugi kraj sveta. Pojačao je ekipu Los Anđeles FC u MLS ligi, postao saigrač sa nekim veoma poznatim facama i jedna od najvećih zvezda fudbala u SAD. Naravno, mnogo pažnje privlači van terena, ali i dok traju utakmice.

Posebno kad napravi neki neverovatan potez, poput onog koji mu se desio dok je njegov LAFC igrao meč protiv Real Solt Lejka. Jedan opasan napad domaćeg tima iskusni Italijan prekinuo je tako što je sa obe ruke zaustavio loptu!

Igrao se 69. minutu meča i tim iz Los Anđelesa je imao ubedljivu prednost (3:1) kada je Kjelini rešio da po svaku cenu zaustavi napad rivala. on je pogrešno procenio let lopte i kada je video da bi ona mogla da ga preskoči, obe ruke podigao je u vis. Zaustavio je loptin let iznad glave, a zatim se okrenu i počeo da se vraća u odbranu.

Naravno, za ovo nije mogao da prođe bez žutog kartona, a fudbaleri domaćeg tima tražili su još oštriju kaznu. Oni su verovali da bi italijanski defanzivac mogao da bude isključen zbog ovoga, iako je na snimku jasno da on nije poslednji igrač odbrane. Zbog toga ga je sudija opomenuo samo žutim kartonom, pa se meč nastavio bez odlaska u svlačionicu bivšeg štopera Juventusa.

Ova situacija mnoge fudbalske navijače podsetila je na finale Evropskog prvenstva prošle godine, kada je Kjelini povlačenjem za dres zaustavio engleskog fudbalera Bukaja Saku. Mladi igrač Arsenala tada mu je pobegao i krenuo ka golu, ali je Đorđe odmah na centru uspeo da ga uhvati za dres i spreči da se prošeta do Donaruminog gola. Iako je delovalo da to nije fer potez, cilj je opravdao sredstvo, a Italijani su osvojili titulu.

Pogledajte ovu intervenciju: