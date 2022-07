Za godinu dana je samo od Only Fansa zaradila 600.000 evra, a uz to je otkrila da je dobila brojne unosne sponzorske ugovore i da zarađuje od instagrama.

Izvor: Instagram/screenshot/madelene_wright

Nekadašnja engleska fudbalerka Medlin Rajt dobila je otkaz u Čarltonu zbog slika na kojima pije šampanjac za volanom Rejndž Rovera, a nakon toga je rešila da promeni karijeru!

Nju je odmah nakon tog skandala zaprtio ogroman broj ljudi na instagramu, brendovi su se sami javljali i nudili saradnju, a ona je odmah odustala da bi jurila unosniju karijeru influenserke i zvezde Only Fansa!

"Sve se dogodili jako brzo, kontaktiralo me mnogo sportskih brendova, kao da je to bio kraj jedne, a početak druge karijere", objasnila je Medlin Rajt. Pogledajte kako ona izgleda:

Nakon što je krenula odlično da zarađuje na instagramu prebacila se i na platformu za erotski sadržaj "Only Fans" posle dugog razmišljanja. I to joj se itekako isplatilo!

"Nisam htela to odmah da uradim zbog reputacije koje nosi, ali kad sam pogledala pluseve i minuseve i radila to godinu dana, znala sam da sam napravila pravu odluku. Za godinu dana zaradila sam 600.000 evra, ne mogu da lažem, to mije promenilo život", otkrila je ona.

Ipak i dalje nekada žali za svojom fudbalskom karijerom, pogotovo zbog načina na koji je ona okončana.

"Volela sam Čarlton, svoje trenere i ekipu pa me odluka kluba da me otpusti pogodila. Nakon što sam otpuštena sam počela da razmišljam hoću li opet moći da igram i na kojem nivou, te hoće li me iko od klubova htjeti. Bilo mi je jasno koliko sam ljudi razočarala", iskrena je ona.