Ana Marija Marković je fudbalerka koja pleni i igrom i pojavom.

Izvor: Instagram/printscreen/anamxrkovic

Hrvatska fudbalerka i članica Grashopersa Ana Marija Marković smatra se za jednu od najlepših sportistkinja na svetu, a sada je ona govorila o tome ko su joj idoli i ko je inspiriše.

Ana Marija koja ima pet nastupa za nacionalni tim Hrvatske priznala je da joj je najveći uzor Luka Modrić, ali je rekla da se ugleda i na Kristijana Ronalda.

"Luka Modrić mi je definitivno uzor. On je fudbaler svetske klase i predstavlja Hrvatsku. Ima i mnogo dobrih igračica, poput Ramone Bahman. Ipak, moj omiljeni igrač je Kristijano Ronaldo jer je vrlo disciplinovan", rekla je ona.

Pogledajte kako izgleda Ana Marija Marković:

Ona jako ćčesto bude u centru pažnje zbog svog izgleda, a kako kaže to joj nimalo ne smeta. Komplimenti joj gode i nema ništa protiv kada je proglašavaju za najlepšu fudbalerku na svetu.

"Sviđaju mi se članci u kojima me nazivaju najlepšom fudbalerkom ili jednim od najepših jer me raduje da to čujem. Ali one koje me opisuju kao najseksi fudbalerku... ne volim ih. Pogotovo zbog porodice", iskrena je bila Ana.