Fuseni Dijabate je novo pojačanje Partizana, a u klubu mnogo očekuju od njega.

Izvor: FK Partizan/screenshot

Na stadionu Partizana predstavljeno je novo pojačanje, brzonogi krilni fudbaler iz Malija Fuseni Dijabate. On dolazi iz Turske gde je nastupao za više klubova, a na samom startu predstavljanja o njemu je govorio Ivica Iliev.

Sportski direktor crno-belih je otkrio da je Fuseni Dijabate potpisao trogodišnju saradnju sa crno-belima i da je time u najvećoj meri završen prelazni rok.

"Fuseni je potpisao trogodišni ugovor sa FK Partizan. Izuzetno sam zadovoljan što smo gotovo završili prelazni rok, a on samo što je počeo u Evropi. Ne znam da li smo ikada brže završili prelazni rok za sledeću sezonu. Znali smo da je pauza kratka, da će sezona početi gotovo istog trenutka po završetku prethodne i da nas čeka pakleno leto gde imamo mnogo toga da završimo", rekao je Iliev.

Ima Iliev već i "kategoriju" u koju je svrstao Dijabatea, mada nije do kraja želo da objasni značenje epiteta koji je izrekao za novog igrača Partizana.

"Velike promene su se desile. Krenuli smo jako i vrlo brzo uspeli da kompletiramo ono najjače što treba da nas raduje. Kao što je i običaj jagoda na torti dolazi na kraju i ovom prilikom želim da predstavim igrača koji je u kategoriji onih igrača koje nazivam "30 sekundi igrač". Možda ću jednog dana objasniti to, on zna šta to znači, to je mala i šala. Reći ću deo toga, to znači da je pre svega od njega očekujem mnogo, da sigurno bude jedan od glavnih igrača i možda u perspektivi jedan od najboljih stranaca koji su bili u našoj istoriji". naglasio je on.

Na kraju je sportski direktor Partizana naglasio da su sve pozicije koje su "škripale" u timu prošle sezone sada pojačane i da je tim spreman za velika dela.

"Sve kritične pozicije iz prošle sezone smo uspeli da zakrpimo i da zatvorimo, tako da u ovom momentu kada pričamo o ekipi Partizana za sledeću godinu ne bih se vodio procentima ali verujem da ovo može da bude jedan od najboljih timova koje je Partizan imao u dugo vremena", zaključio je on.