Čelsi će dugo boleti ovaj transfer i potrošeni novac.

Izvor: YouTube/Inter

Romelu Lukaku došao je u Inter iz Čelsija, koji ga je prošlog leta kupio za 113 miliona evra - upravo od Intera. Belgijanac je u Premijer ligi dao samo osam golova, u Ligi šampiona samo dva, pa se vratio među nerazure na pozajmicu, koja će koštati Italijane samo osam miliona evra.

Lako je izračunati koliko je Čelsi u gubitku zbog Belgijanca u poslednjih 12 meseci, tokom kojih je Lukaku stigao na Stamford bridž kao jedan od heroja osvajanja titule Serije A, a onda je potpuno podbacio. Povrh toga što je igrao loše, on je javno kritikovao rad trenera Tomasa Tuhela i nije krio da je nezadovoljan sistemom igre "plavaca".

Sada kada se vratio u Seriju A opet je srećan i to je rekao na drugom predstavljanju na stadionu Đuzepe Meaca.

"Neverovatan je osećaj vratiti se u Inter. Ono što smo pre godinu dana ove postigli bilo je fantastično za tim, navijače, za mene lično. Inter mi je dao mnogo i nadam se da ću moći da budem bolji nego prošli put. Sad je vreme da naporno radimo i da uradimo nešto bolje nego prošli put", rekao je Lukaku kad se vratio u klub.

Da bi prešao u Inter, Lukaku je pristao da smanji platu za 30 odsto, a najvažniju ulogu u realizaciji ovog transfera imali su igračev advokat kao i direktor Intera Đuzepe Marota. Nerazuri su uradili sve što su mogli da bi vratili napadača koji je u dresu italijanskog velikana postigao 64 gola na 95 utakmica.

"Pričali smo o mnogo stvari i delovalo je neverovatno se vratim, ali uspeli smo i zahvalan sam za to. Direktor je gurao da se to dogodi, zajedno smo uspeli i oduševljen sam što sam stigao tu. Vratio sam se kući. Moja porodica i ja smo srećni ovde, zahvaljujući ljudima, navijačima, od prvog dana svi su mi pomogli da se naviknem i osećam se sjajno. Sačuvao sam kuću ovde kada sam se odselio u Englesku i to dovoljno govori", dodao je on.

Lukaku je rekao da je bio u kontaktu sa trenerom Simoneom Inzagijem i tokom sezone i da se raduje njihovoj saradnji. Sa druge strane, Čelsi će pokušati da nađe bolje rešenje i trudi se da dovede napadača Mančester sitija Rahima Sterlinga.