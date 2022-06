Hakan Čalhanoglu je imao zanimljivu izjavu na račun bivšeg saigrača Zlatana Ibrahimovića.

Zlatan Ibrahimović je ove sezone pokazao kakva je legenda. Iako nije mnogo igrao, dao je svoj doprinos u Milanovom osvajanju prve titule prvaka Italije posle 11 godina. Zarad tog uspeha je šest meseci bio bez ligamenata u levom kolenu, kako ne bi išao na operaciju usred sezone.

A sada je nakon svega rešio da ga isproziva Hakan Čalhanoglu, njegov bivši saigrač u Milanu, danas rival u dresu gradskog rivala Intera!

Čalhanoglu je za Milan igrao od 2017. do 2021. godine. Prošle sezone je sa Milanom gledao kako Inter osvaja titulu prvaka Italije, prvu posle 11 godina. Potom je odlučio da napravi kontroverzan potez i preseli se među "nerazure" i postane igrač Intera.

U prvoj sezoni u klubu je gledao kako sada Milan osvaja prvu titulu posle 11 godina. I očito da mu nije drago zbog toga, pošto je osetio potrebu da prokomentariše Zlatana Ibrahimovića i njegovo ponašanje.

"On voli da privlači pažnju", počeo je Čalhanoglu za turske medije.

"On nije imao nikakav doprinos ove sezone, on uopšte nije igrao. Ali sve što radi, radi da bi privukao pažnju navijača. Tako on živi. On ima 40 godina. Da ja imam 40 godina, ne bih radio te stvari", rekao je Čalhanoglu o svom bivšem saigraču.