Oporavak će biti veoma dug i neće biti gotov ove godine. Na teren bi mogao da se vrati tek 2023.

Izvor: Profimedia / Cinzia Camela / ipa-agency.net//IPAPRESSITALY

Zlatan Ibrahimović počeo je šampionski govor u svlačionici riječima "Ne brinite, neću da se opraštam". Potom je "zapalio" svlačionicu, bacio sto za masažu i taj snimak je postao hit na društvenim mrežama. Nekoliko dana kasnije, postalo je poznato šta će biti sa nastavkom njegove karijere.

Milan je u srijedu saopštio da će Šveđanin biti podvrgnut operaciji lijevog koljena, poslije čega će morati na oporavak od čak sedam mjeseci. To znači da bi mogao da zaigra tek krajem godine, pa je izvjesno da će propustiti praktično čitavu grupnu fazu Lige šampiona i da bi eventualno mogao da bude spreman uoči 2022.

S obzirom na to, Ibrahimović će morati da odluči da i će da nastavi karijeru, s bozriom na to da njegov aktuelni ugovor ističe za mjesec dana. On je ove sezone odigrao 27 utakmica, dao osam golova i tri namjestio, a na kraju je sa saigračima burno proslavio osvajanje titule, koja mu je vjerovatno najdraži trofej u karijeri.

Izvor: Profimedia

Ibrahimović je ranije saopštavao da će završiti karijeru samo pod uslovom da osvoji trofej sa Milanom, što je ostvario. Sada ostaje da se vidi da li će prelomiti i ostaviti kopačke ili će nastaviti da bude dio tima i da još jednom pobijedi loše prognoze.

Zlatan je ove sezone odsustvovao skoro tri mjeseca zbog problema sa Ahilovom tetivom, a ukupno mjesec dana zbog problema sa koljenom. Od maja 2021. on je zbog povrede koljena odsustvovao čak šest mjeseci i svima je jasno uz koliku žrtvu se konstantno oporavlja i vraća fudbalu, pa opet odlazi na bolovanja i tako uvijek ispočetka. Ibrahimović je jako tešku povredu koljena (prednjeg ukrštenog ligamenta) imao i u aprilu 2018, kada je kao igrač Mančester junajteda odsustvovao takođe sedam mjeseci zbog operacije.