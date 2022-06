Predsednik tamošnjeg fudbalskog saveza je otkrio da je Kilijan Mbape hteo da se oprosti od reprezentacije Francuske, ali se igrač PSŽ-a oglasio i otkrio pravi razlog zbog čega je o tome razmišljao.

Izvor: Profimedia

Kilijan Mbape je razmišljao da se oprosti od igranja za reprezentaciju Francuske! Zvezda Pari Sen Žermena ozbiljno je razmatrala da više ne nastupi za nacionalni tim nakon Evropskog prvenstva prošle godine.

Ovu informaciju otkrio je predsednik Fudbalske federacije Francuske (FFF) Noel Le Grae, ali je Mbape imao brutalan odgovor za prvog čoveka tamošnjeg fudbala!

Le Grae je dao intervju za "Žurnal du dimanš", otkrivši da je Mbape prošlog leta zapretio da će se povući iz reprezentacije Francuske, a sve nakon što su prvaci sveta šokantno ispali sa Evropskog prvenstva već u osmini finala.

"Sastali smo se nakon utakmice i osećao je da mi kao savez nismo stali iza njega nakon promašenog penala i kritika na društvenim mrežama. Pet minuta smo sedeli u mojoj kancelariji. Bio je jako ljut, nije hteo više da igra za reprezentaciju", rekao je Le Grae.

"Znate kakav je on. Bio je frustriran. Kilijan je pobednik i osećao je isto što i svi mi nakon eliminacije. Inače je on jako predusretljiv za medije. On je odličan čovek i bolji timski igrač nego što ljudi misle", rekao je prvi čovek francuskog fudbala.

Međutim, ako je suditi po reakciji Mbapea na ove reči, predsednik FFF baš i nije dobro slušao. Jer Mbape se odmah oglasio putem Tvitera i tamo pojasnio predsedniku saveza o čemu se zapravo radilo.

"Objasnio sam mu da sam ljut zbog rasizma, a NE zbog penala. Ali on je smatrao da tu nije bilo rasizma", napisao je Mbape na Tviteru i tako "pokopao" reči Le Graea.