Ostalo je samo još da se ozvaniči odluka da je Piksijev predlog usvojen i da će Srbija na Svetskom prvenstvu u Kataru imati 26 igrača.

Izvor: MN Press

FIFA je zvanično usvojila predlog da ubuduće pet izmena na meču budu norma, umesto dosadašnje tri, međutim nije to i jedina izmena pravila fudbalske igre koja nas čeka!

"Njujork Tajms" prenosi da je na sastanku FIFA i IFAB, organizacije koja određuje pravila fudbalske igre, dogovoreno da na predstojećem Svetskom prvenstvu u Kataru bude više igrača nego što smo do sada navikli. Odnosno, selektorima će biti znatno lakše da "preseku" koga vode na Mundijal.

Tako će selektori umesto 23 fudbalera ubuduće voditi 26, što će svakako pomoći da se zaobiđu povrede, posebno jer se turnir igra u nikad čudnijem terminu (novembar/decembar) i to usred sezone.

Ovo nije prvi put da se rosteri za takmičenja "proširuju" pošto je UEFA uradila istu stvar i prethodnog leta za Evropsko prvenstvo, ali sve pod izgovorom zbog situacije sa pandemijom. Još zanimljivija odluka je bila u Južnoj Americi gde su selektori za Kopa Ameriku mogli da računaju na čak 28 fudbalera...

Interesantno, Dragan Stojković je bio jedan od prvih koji su predložili da FIFA promeni pravilo i dozvoli 26 igrača u Kataru, kada je razgovarao tokom "koučing panela" u Dohi.

"Dva puta sam se javljao za reč. Moja ideja je da u Katar treba da vodimo 26 igrača, 23 plus tri golmana! Smatram da je to jedan optimalan broj i da niko nije protiv toga. Zbog kovida, povreda i raznih stvari. Verujem da ćemo dobiti zeleno svetlo. U drugom obraćanju rekao sam da svi igrače treba da sede na klupi, a ne da trojicu šaljem na tribine. Vidim da su se svi složili. Mislim da će to razmišljanje proći i zvanično", rekao je Stojković pre dva meseca.

Ipak, videćemo da li će i 26 igrača biti dovoljno pošto su mnogi rezervisti oduševili tokom junskog ciklusa i zbog toga će sigurno selektor Piksi biti na mukama koga da vodi na Katar.