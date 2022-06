Dragan Stojković Piksi govorio je na konferenciji za medije pred meč Srbije i Slovenije u Ligi nacija.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Fudbalska reprezentacija Srbije nije se proslavila na početku Lige nacija i poražena je 1:0 protiv Norveške u Beogradu. Piksi nije bio zadovoljan brojnim stvarima, ali pred meč sa Slovenijom (nedelja, 20.45) poručuje da uprkos svemu treba ostati pozitivan.

Bilo je stvari koje su mu se i dopale u drugom poluvremenu protiv Norvežana, falio je samo gol, a za Slovence najavljuje osveženja u timu...

"Veoma je teško fizički. Moramo da prihvatimo program, a to su četiri utakmice u 10 dana. Vidimo da igrači nisu na stopostotnom nivou, što je normalno. Pokušaćemo da osvežimo tim sa novim imenima", poručio je Stojković na konferenciji za medije.

Nije Srbija jedina razočarala, poraze su doživeli Francuzi i Hrvati, a selektor je svestan toga da je ovo period za odmor i porodicu, nešto manje za fudbal.

"Ovih par dana u razgovorima koje sam imao sa igračima, sve se svodi na iscrpljenost, umor, zasićenje. To je istina. Možete da vidite preko Mitrovića, Tadića, Sergeja i svih ostalih koji su imali ful sezonu. Zato i kažem da rezultate koji će se desiti u ovom periodu ne treba gledati ni kao čudo, ni kao tragediju. Smatram da je to vreme da i neki drugi igrači dobiju šansu. Pa kad me neko pita što stavljam Jovića kada on u Realu ne igra. Pa kako da dobije na samopuzdanju? Ja u njih ne sumnjam, jedino me brine psiha i fizika. Što se tehnike tiče ne brinem, igrači shvataju kako treba da igraju i ponašaju se na terenu. Bilo bi sa moje strane suludo da forsiram jedan te isti tim da igra sve ove utakmice. Verovatno će svi dobiti šansu da igraju", izjavio je Stojković.

Selektor se osvrnuo i na malu posetu na meču protiv Norveške i na reči Aleksandra Mitrovića koji je poručio da je "već navikao na tako nešto", pošto je podrška mala - gubili ili dobijali mečeve.

"Ja gledam na to tako da je jedan čovek došao, zahvaliću mu se na podršci. Sad smo imali toliko koliko smo imali. Jedino kada vidite slike iz drugih evropskih gradova, slike punih stadiona - osećate se prazno. Ne možete terati ljude, to je njihova odluka. Koliko god ih dođe morate da ih poštujete i date sve od sebe. To je obaveza prema samim sebi i prema njima. Daleko od toga da ne bismo želeli da bude pun stadion i da vetar u leđa igračima. Itekako prija. Ali dobro, svako ima pravo izbora. Na nama je da se borimo i verujem da će to neko nagraditi. Aplauzom ili kako već. To je sasvim dovoljno", rekao je Stojković.

"Očekivao sam veću podršku. Ako neka generacija zaslužuje podršku onda je to ova. I zbog rezultata i zbog svega. Za mene je satisfakcija da je 50 klinaca iz škole koje sam potekao bila prisutna. U narednom periodu očekujem već".