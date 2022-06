Seku Sanogo bi ovog leta mogao da napusti Crvenu zvezdu.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Dejan Stanković je mnoge iznenadio kada je u finalu Kupa Srbije protiv Partizana odlučio da Sekua Sanoga ostavi na klupi, dok čak ni u nastavku utakmice nije slao borbenog vezistu na teren.

Dobro je poznato koliko je Sanogo bitan šraf u igri Crvene zvezde, i koliko ga Stanković poštuje, međutim izgleda da je klub odlučio da napravi zaokret u njegovom slučaju. Iako se očekivalo da produži ugovor koji ističe krajem kalendarske godine, dolaskom Kingsa Kangve to bi moglo da se promeni.

Sanogo razmišlja da napusti Zvezdu šest meseci pre isteka ugovora, prenosi "Mozzart Sport", i dodaje da se vezisti nije dopala odluka Stankovića da ne igra protiv Partizana.

S obzirom da fudbaler iz Obale Slonovače ima već 33 godina, i da Zvezda već neko vreme "merka" mladog Ada iz Šerifa, možda je to bio signal Sanogu da klub više ne računa na njega kao nezamenljivog, pa je poželeo da ode već na leto, pošto će na zimu znatno teže pronaći klub.

Uz to, Sanogo je u Zvezdi počeo da igra i na mestu štopera, što će sigurno biti veliki plus u potrazi za novim klubom.

"Rekao sam Sanogu - Produžiću ti karijeru, moći ćeš da igraš do 40. godine sa cigarom u ustim. On je fenomenalan igrač, neko ko se adaptira na svaku formaciju. Dva dana smo probali, pohvatao je konce na sekund, bio je pravi tenk. Zadnja linija sa njim se osećala sigurno, ali moram da pohvalim svu petoricu pozadi. Perfektno pomeranje i tajming. Gobeljić je izabran u tim kola u Ligi Evrope, to je sve zasluga rada, lojalnosti, saigrača. Grupa uvek izbaci nekoga na vrh", ispričao je Dejan Stanković jesenas kada je Sanoga isprobao na novoj poziciji u zadnjoj liniji.

Sanogo je inače u Zvezdi do sada odigrao 78 utakmica i na njima zabeležio četiri gola i pet asistencija.