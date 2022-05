Dejan Stanković istakao je prve utiske posle utakmice Crvene zvezde i Partizana u finalu Kupa Srbije.

Dejan Stanković je dan pošto je produžio ugovor sa Crvenom zvezdom osvojio još jednu titulu. Ponovo je u njegovim rukama završio Kup Srbije, pa tako na svom kontu za dve i po godine rada na "Marakani" ima dve duple krune.

Na komentar novinara TV Arena Sport da je to istorijski dobar uspeh, Stanković se nije složio i poručio je da to nije svakako samo njegov uspeh - nego je u prvi plan istakao svoje igrače. Odmahnuo je glavom i počeo da hvali svoje momke sa kojima ima sjajan odnos.

"Ne bih se složio, klub je osvojio dve duple krune i moji igrači. Kad treniraš ovakve igrače sve je moguće. Uz ovakvu atmosferu, sezona za memorisati i izvući pouke. Naučiti na greškama, zapamtiti šta je bilo dobro, sad nam je potreban odmor i neka momci proslave i neka uživaju 14-15 dana sa familijama, pa nas čeka novi izazov", najavio je Dejan Stanković napad na grupnu fazu Lige šampiona.

Posebno je nahvalio i Aleksandra Kataija koji je sa dva maestralna gola vodio Crvenu zvezdu ka pobedi u utakmici koja nije bila puna fudbaske lepote.

"Katai je dao dva fenomenalna gola, a utakmica na momente nije bila lepa. Igra se čvrst i jak fudbal, htele su obe ekipe pobedu, čestitam Partizanu na fer i korektnoj borbi. Imali smo momente gde smo morali da trpimo. Hteli smo sa trojicom pozadi i to je dobro funkcionisalo, bilo je par propusta, ali sam zadovoljan kako je to funkcionisalo. Posle toga je Pankov imao probleme jer je imao operaciju, ako sam morao da radim izmenu - ubacio sam napadača. Vratili smo se na romb i tako je došlo do gola. Maestro Katai je postigao fenomenalan gol. Hvala svima i vidimo se za mesec dana", zaključio je Stanković.

