Dejan Stanković je otkrio da bi vrlo radio ostao da radi deset godina u Crvenoj zvezdi, da bi ga potom nasledio kum Siniša Mihajlović.

Izvor: MN Press

Dejan Stanković je dve i po godine trener Crvene zvezde, a već ima tri šampionske titule u svojoj kolekciji. Do poslednje je došao posle velike drame, Zvezda je u poslednjem kolu Superlige savladala Voždovac (3:1) i tako održala dva boda prednosti u odnosu na Partizan, pa je moglo da počne veliko slavlje.

Dok su supruge fudbalera Zvezda blistale, Stanković je otišao do severne tribine gde se zahvalio navijačima na pomoći, dok je dan kasnije za zvanični sajt kluba detaljnije analizirao sezonu koja je bila više nego uspešna.

Čestitao je svojim fudbalerima i poručio da su "verovali i kada mnogi nisu". Zvezda je zaostajala i 11 poena za Partizanom, ali je uspela da povrati staru formu i da na pauzu ode sa "samo" pet bodova prednosti. Nakon toga je počelo bajkovito proleće tokom kog je Zvezda imala sve pobede i jedan remi.

"Počeli smo ovo bajkovito proleće i samo mi znamo kroz šta smo prošli. Nisam izlazio da to pričam, trpeli smo, u sebi sam trpeo. Možda jedan od najtežih momenata, nije bio toliko Šerif, da ne kažem da sam vruće glave. Mogao bih da stavim u istu ravan Šerif i nerešeni rezultat protiv Surdulice (1:1) gde smo otišli na minus pet. Ako sumiram celu godinu, medalju sam dao Delijama, jer su oni zaslužili tu medalju, sa moje strane, jer da nije bilo njih ko zna da li bih ja imao šanse da je osvojim...", poručio je trener Crvene zvezde.

Stanković ističe da mu se "svašta motalo po glavi prošlog leta", kada je razmišljao i o odlasku iz kluba, ali je na kraju ostao i zbog toga je beskrajno zahvalan svima koji su stali uz njega.

"Posle toga Surdulica, taj decembar i minus pet, nismo navikli kao klub da budemo u minusu, zbog toga smatram da je ova godina posebna, Bila je najteža u poslednjih pet, ali i najlepša, jer se igralo do poslednjeg minuta. Kada sam rekao da očekujem 40 hiljada ljudi, ja sam to znao i verovao u to. Želeli smo svi da ispišemo istoriju i da napravimo jedan ozbiljan preokret koji će se prepričavati. Uspeli smo da skupimo snage, da odradimo fenomenalne pripreme, da se stegnemo i opet podvlačim da samo mi znamo kroz šta smo prolazili", ispričao je Stanković, pa se prisetio jedne anegdote.

"Ima jedna anegdota da sam se ja video sa Zvezdanom Terzićem 19. decembra na Svetog Nikolu, na stadionu Zvezde bila je nedelja, šest popodne, sami nas dvojica. Jedan ozbiljan i direktan sastanak, isto tako i težak, detalje neću iznositi, ali posle njega smo ustali, zagrlili se, pružili ruku jedan drugom i od njih sam dobio zaštitu, mnogo saveta, vetar u leđa i uspeli smo da ispišemo istoriju".

Stanković je otkrio da je sve krenulo na bolje od razgovora sa familijom tokom praznika.

"Pre svega treba da ubediš sebe da to možeš da uradiš, posle toga treba da ubediš igrače, kao i navijače i klub. Treba da ubediš sve da minus pet nije nedostižno. Videli ste i sami koreografiju na derbiju, znači da su verovali, to ti daje snagu. Kako da odutaneš, nemaš pravo da odustaneš, ideš do kraja. Tako je i bilo, preponosan sam na sve oko sebe, na svakog čoveka koji je bio pored mene, na sve vas, stručni štab, Zvezdana Terzića, Mitra Mrkelu, našeg predsednika Svetozara Mijailovića, našu legendu Dragana Džajića, još jednu Zvezdinu zvezdu, Vladimira Petrovića Pižona, na sve koji su bili tu. Svaki njihov savet zlata je vredan, oni su ljudi prošli decenije ovde u Crvenoj zvezdi i znaju kako je gubiti i znaju i kako je dobiti. Svi ti saveti su zlata vredni. To je jedan čudan spoj, ja u tom decembru i kada sam otišao na domor nisam progovorao do 3. januara, jednostavno sam morao da prebolim. Onda je krenulo sve od Božića. Familija isto ulivala ogromnu energiju, videli su me, pustili su me da prebolim, da dođem sebi uz njihovu pomoć i podršku, kako Ane, tako i momaka. Taj mir i ta sigurnost koju imam to jednostavno ne može da se opiše rečima, taj sklop mora da se upotpuni da bi ti odreagovao i ubedio sebe, stao u prvi red, da bi grupa krenula za tobom".

Izvor: MN Press/Profimedia

Stanković ističe da posle Zvezde "ne mora da bude trener više nikada".

"Posle Crvene zvezde ne moram da budem trener više nikada, samo me raduje što se sve više približavamo rečima Siniše Mihajlovića, ako se neko seća njegovog intervjua kada je rekao – 'Neka Deki ostane deset godina pa ću ja onda doći posle njega', tako da idemo dobrim putem", zaključio je Stanković i rekao da je sličan pritisak osećao još dok je bio igrač i to je hteo da prenese igračima.