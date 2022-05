Hit snimak iz svlačionice Mančester sitija.

Mančester siti je šampion Engleske, četvrti put u prethodnih pet sezona, a do titule su došli na najdramatičniji mogući način - u poslednjem kolu, i to pošto su gubili 2:0 od Aston vile!

Liverpul je mogao to da iskoristi i da trijumfom protiv Votforda (3:1), dođe do šampionskog slavlja, međutim Ilkaj Gundogan sa dva gola i sjajni Rodri - napravili su veliki preokret na "Etihadu" i doveli Pepa Gvardiolu do suza, a navijače do neviđene euforije zbog čega su pucale i stative na stadionu.

"Poslednja utakmica je uvek posebna, emotivna. Mi smo legende. Kad osvojite titule u četiri od pet godina, to je samo zbog toga što su ovi momci jako posebni. Pamtiće nas i najbolje je osvojiti titulu pred svojim navijačima", rekao je Gvardiola.

"Kad smo izjednačili, osetili smo da imamo velike šanse da damo i treći, za pobedu. Veličina našeg uspeha je jednaka veličini našeg rivala, a ja u životu nisam video ekipu kao što je ova Liverpulova. Čestitke njima, zbog njih smo iz nedelje u nedelju bili sve bolji i bolji".

Posle toga se "dvojnik" Pepa Gvardiole opustio i pošteno zabavio fudbalerima koji su uz pesme i ples proslavili šampionsku titulu. Iako su mnogi mislili da je u pitanju Gvardiola, ipak je ekonom koji prilično liči na njega.

Pogledajte hit snimak iz svlačionice!