Artjom Dzjuba i definitivno neće nositi des Zenita naredne sezone. Crvena zvezda ga čeka...

Izvor: Instagram/screenshot/artem.dzyuba

Artjom Dzjuba je na meti Crvene zvezde i tu nema nikakve dileme. Potvrdio je to i sportski direktor srpskog kluba Zvezdan Terzić. Interesovanje traje već neko vreme.

O njegovom transferu se priča dosta. Neki mu savetuju da dođe na "Marakanu", dok neki smatraju da bi to bila loša odluka. Bilo kako bilo, uskoro će sve biti i zvanično poznato pošto on napušta Zenit. Objavio je to na spektakularan način.

Ruski napadač se obukao u kostim "Marvelovog" anti-heroja "Dedpula". Nešto što je već ranije radio, pošto je u tom kostimu proslavio i osvajanje titule sa Zenitom. Samo je sada povod bio drugačiji.

U kratkom snimku koji je podelio na društvenim mrežama je potvrdio ono što su svi želeli da čuju, da napušta klub iz Sankt Peterburga.

Tom prilikom se zahvalio svima u klubu, saigračima, organizaciji, onima koji su mu pomogli da se oseća tako lepo i da pruža dobre partije u plavom dresu.

Sada je vreme za novi izazov. Crvena zvezda ga čeka, ostaje da vidi hoće li ga i dočekati.