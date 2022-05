Mediji u Rusiji su praktično otpisali Artjoma Dzjubu, a Zvezda je zagrizla za njega.

Izvor: Profimedia/MN Press

Crvena zvezda je zainteresovana da ovog leta u svoje redove dovede Artjoma Dzjubu i to više nije nikakva tajna, a nakon što je Zvezdan Terzić otkrio detalje pregovora - svi i dalje gledaju ka ruskom napadaču i njegovoj odluci. Ne zna se da li se više iščekuje u Rusiji ili Srbiji...

Iskusni napadač je na prekretnici karijere, a sve je više signala koji govore da ga Zenit definitivno neće zadržati, dok je samo pitanje da li će na kraju izabrati Beograd ili neko mesto gde će dobiti više novca?

Ruski portal "Sport Ekspres" objavio je interesantnu analizu u kojoj je glavni zaključak da Zenitu više nije potreban Dzjuba, odnosno da je daleko od stare forme. Zbog toga ga "sele" u Zvezdu i veruju da je četvorostruki uzastopni šampion Rusije u pravu kada ga pušta da ode.

"Postigao je manje golova nego u prethodne dve sezone, ali to nije problem. Problem je što nema kontinuitet. Deset od 11 golova je postiga od sredine septembra do sredine novembra, nije postigao gol u prvih sedam kola i osam mečeva zaredom - sve do aprila. I to je samo za Premijer ligu Rusije. U Ligi šampiona nije napravio nikakvu razliku", zaključuje novinar poznatog ruskog portala koji je specijalizovan za fudbal.

Podseća se da trener Semak redovno brani Dzjubu, koji je jedan od njegovih miljenika, međutim njegovi potezi govore drugačije i jasno je da kapiten Rusije više nije toliko bitan za njih.

"Ovo mu je najgora sezona od dolaska u Zenit (...). Ne zaboravite godine, proslaviće 34. rođendan ovog leta, a ne zaboravite i da je čovek koji ne trpi kritike i zvižduke sa tribina", navodi se u tekstu u kome se Zenitu savetuje da se odrekne svog dugogodišnjeg golgetera.

"Sve ovo uticaće negativno na Dzjubu i ako ostane postaće rezervista", zaključuje se.