"Ako Srbija i Dragan Stojković spreme pravu strategiju za Mundijal, mogu da naprave najveći uspjeh u istoriji", poručio je čuveni Dejo

Dejan Savićević, legenda domaćeg fudbala, čovjek koji je ostavio veliki trag igrajući za Crvenu zvezdu i nekada zajedničku reprezentaciju, pružio je veliku podršku srpskoj selekciji i Draganu Stojkoviću.

Čuveni Genije se nada da bi „orlovi“ mogli da budu najprijatnije iznenađenje na Mundijalu u Kataru, ali da je za tako nešto potrebno da budu čvrsti na zemlji i da bez euforije odu na najveću svjetsku smotru fudbala.

Kako vidite uspjeh srpske reprezentacije s Draganom Stojkovićem na čelu?

"Piksi je napravio veliki uspeh direktnim plasmanom Srbije na SP. Sada ima miran period, da posloži ekipu. Mediji ne bi trebalo da prave veliku euforiju, jer kad god bi se tako išlo na veliko takmičenje, dobili bismo po glavi. Treba očekivati i nadati se, ali ne treba pisati da Srbija tamo ide kao favorit. Srbija treba da prođe grupu, a posle utakmica po utakmicu, a ne da ih već sada vidimo u polufinalu i finalu. Zašto se to pumpa, ne znam. Možda je to zbog čitalaca koji to vole. Ali moj savjet je - što manje euforije, to bolje za reprezentaciju Srbije", rekao je za Kurir Dejan Savićević, a potom dodao:

"Poželio bih mom prijatelju Piksiju da ne podlegne euforiji na Mundijalu. Srbija je dominirala protiv Portugala, zasluženo je otišla na SP. Ima Piksi Ligu nacija da uradi pravu strategiju za Katar i onda tamo da napravite najveći uspeh u istoriji srpskog fudbala"

Kako vam se čini reprezentacija Srbije sa igračkog aspekta?

"Srbija ima dobru reprezentaciju! I treba da su velika očekivanja. Ali s nogama na zemlji. A ne da se leti! Srbija ima špiceve, poput Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića, i vezne igrače Sergeja Milinković-Savića i Dušana Tadića, i još dosta dobrih igrača. Treba samo strpljenja"

Šta mislite o Sergeju, koga hvali Piksi?

"Bilo bi lijepo da on pređe u Juventus. U dresu Lacija je pokazao da ima kvalitet, ima mirnoću, tehniku, dobar je na prekidima, umije da organizuje igru. Radi se o kompletnom veznom igraču. Uz to je igrač koji daje golove".

Ima li neke sličnosti između sadašnje generacije Srbije s vašom i Piksijevom?

"Porediti sadašnju generaciju s mojom nije moguće. Različito je to vrijeme, a svaka nosi svoje posebnosti i svoje idole. Upoređivati ih, ne ide to. Meni se dosta sviđaju Sergej i Tadić. Zašto? Zato što su vezni igrači, slični Piksiju i meni. Od njih vi u Srbiji treba da očekujete najviše".

Kako vidite Milan?

"Mislim da su osvojili titulu! Ako je ne osvoje, onda... Posle ovoliko neizvjesnosti tokom čitave sezone gubili su neke utakmice. Totalno je ludilo kako su odigrali ovu sezonu. Nadam se da neće propustiti priliku da makar odigraju neriješeno za vikend i donesu titulu koju čekaju 11 godina".

Kako vidite Crvenu zvezdu?

"Zvezda je dominantna u srpskom fudbalu poslednjih godina. Vidim da tu ima dosta žalbi s druge strane. Kad je Zvezda prva, ovi iz Partizana plaču! I obratno. Po mom skromnom mišljenju - tragedija. Kad je Zvezda prva, onda Partizan optužuje. I obratno. A ostali klubovi, poput Vojvodine i Čukaričkog, nikada ne mogu da budu prvaci. Zbog čega? Zbog njih! Dinamo je dominantan u Hrvatskoj, pa im se pojave Rijeka, Hajduk, Osijek... U srpskom fudbalu je tragedija ako Zvezda i Partizan nisu prvi. To je greška. Jednom sam se šalio i rekao da kad bi Bajern došao u Srbiju, ne bi mogao da bude prvi".

Kako komentarišete uspjehe u Ligi Evrope?

"Zvezda je napravila velike uspjehe u Evropi. Ima dobar tim, nadam se da će ga zadržati. Hoće li ući u Ligu šampiona? Sve zavisi od žrijeba! Ne pratim toliko detaljno sve to što se dešava u UEFA. Ukoliko ne bude Rusa, biće lakše i nadam se da će Zvezda uspjeti ponovo da uđe u Ligu šampiona".

Ima li u Crnoj Gori talenata za Zvezdu i Partizan?

"Ima, ima... Ima nekoliko igrača. Mislim da to radi skauting i jednih i drugih", osmjehnuo se Savićević.

Finale Lige šampiona između Reala i Liverpula. Kakve su prognoze?

"Ako je neko imao sreće, onda je to Real! Mnogo bi bilo da i u finalu imaju sreće. Mislim da je Liverpul mnogo jača ekipa, pogotovo u odbrani. Real ima drugorazrednu zadnju liniju, vidjelo se to protiv PSŽ, Čelsija i Mančester sitija. Da nije bilo sudija, kada nije sviran faul nad Donarumom, oni ne bi došli ovdje gdje su stigli. To je fudbal",zaključio je Savićević za Kurir.