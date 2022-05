Legendarni fudbaler i kasnije fudbalski trener Ivica Osim dobiće u narednim godinama ulicu u Beogradu, kao počast za ono što je uradio u jugoslovenskom fudbalu.

Izvor: MN Press/MONDO/Uroš Arsić

Region se i dalje oprašta od legendarnog fudbalera i trener Ivice Osima, a danas je u njegovom rodnom Sarajevu održana komemoracija poslednjem fudbalskom selektoru Jugoslavije. Njoj prisustvuje i selektor Srbije Dragan Stojković, koji je tom prilikom otkrio na koji način će se Srbija i Beograd odužiti "Štrausu sa Grbavice".

Po rečima čoveka koji je igrao u Osimovoj reprezentaciji, na poslednjem velikom turniru za SFRJ, jedna od beogradskih ulica poneće ime čoveka koji je obeležio fudbal na prostoru bivše države.

Delegacija Fudbalskog saveza Srbije u sastavu Nenad Bjeković i Dragan Stojković posetila je ambasadu Srbije u Sarajevu, a tokom kratkog razgovora sa ambasadorom Aleksandrom Đorđevićem selektor je ispričao kakav je plan u glavnom gradu Srbije.

"Uoči puta za Sarajevo, imao sam razgovor sa čelnim ljudima Grada Beograda i gotovo je izvesno da će jedna od ulica u našoj prestonici dobiti ime po legendarnom Ivici Osimu. On je to apsolutno zaslužio i mnogo mi je drago što će se Beograd i Srbija jednom divnom čoveku i fantastičnom fudbalskom stručnjaku odužiti na adekvatan način. Samo da budemo strpljivi, poznato je da mora da prođe tri godine od smrti da bi se ušlo u proceduru oko imena ulice", rekao je selektor Srbije koji je svojevremeno bio reprezentativac pod Osimovom komandom.

Legendarni Sarajlija predvodio je nacionalni na Svetskom prvenstvu u Italiji 1990. godine, Mundijalu koji je obeležio Piksijevu igračku karijeru. Dragan Stojković se ovom prilikom prisetio njihove saradnje i još jednom odao počast Osimu.

"Jedan tužan momenat za sve nas koji smo voleli Ivicu Osima. Bio je veoma šarmantna osoba, čovek koji je plenio znanjem, stavom i harizmom. Neko ko je zaista zadužio fudbal u bivšoj zemlji i ostavio dubok trag u inostranstvu. Ne pamtim njegovu igračku karijeru, bio sam isuviše mali, ali kažu da je imao nadimak Štraus s Grbavice, to ne dobija svako. Njegova trenerska karijera je bila impresivna, ostaće mi zauvek urezano u sećanju sve ono što nam je pokazivao na treninzima i način na koji je radio sa nama u reprezentaciji. Naravno, momenti sa Mundijala u Italiji 1990. godine su nešto specijalno. Takođe i kvalifikacioni put do tog šampionata na kome smo jednu Francusku ostavili iza sebe, dovoljno govori o podvigu i stilu igre pod palicom Ivice Osima. Ljudima koji nisu rođeni na ovim našim prostorima, Švabine misli i ideje bile su nerazumljive. Bio je vrlo inteligentan, svaka njegova rečenica imala je neki širi smisao, nije se služio floskulama i uvek je slao jasnu poruku šta želi i šta mu je namera. To smo samo mi Balkanci umeli da razumemo na pravi način", istakao je jedan od najboljih igrača Jugoslavije sa tog Svetskog prvenstva.

Svog nekadašnjeg selektora Dragan Stojković Piksi opisao je kao kosmopolitu.

"Osim je bio kosmopolita, lepo se osećao i u Zagrebu i u Beogradu i u Skoplju… Ljubljani, Titogradu, Novom Sadu, Prištini… I svuda su ga voleli. Ukratko rečeno, bio je Jugosloven. Doći u Sarajevo i odati mu poslednju poštu, najmanje je što možemo da učinimo za jednog takvog čoveka otvorenog srca. Švabo je to zaslužio svojom pojavom, likom i delom", rekao je Dragan Stojković.