Ivica Osim je u Srbiji proveo jednu sezonu, a Goran Bogdanović je bio jedan od asova koji dobro pamti njegove metode i zna zašto je "Švabo" bio smatran za velikana!

Jedan od najvećih fudbalskih stručnjaka koje pamti Jugoslavija, legendari Ivica Osim, preminuo je u svojoj 81. godini u Gracu u kome je već nekoliko godina živeo.

Nakon bogate igračke karijere postao je trener, koga najviše pamtimo kao dugogodišnjeg trenera Željezničara i selektora kultnog tima Jugoslavije sa Svetskog prvenstva 1990. godine. Dok je još bio selekor stigao je u Beograd, gde je godinu dana trenirao Partizan!

Jedan od asova sa kojima je u toj sezoni 1991/92 radio bio je i Goran Bogdanović, koga su vesti o smrti legendarnog trenera zatekle na rehabilitaciji.

"Uh, nisam imao pojma, pa to je strašno! Čoveče... A ja sam operisan, operisao sam kuk i ležim kući, nisam čuo tragične vesti", vidno je zatečen bio Bogdanović na početku razgovora za MONDO.

Kada je Osim seo na klupu Partizana 1991. godine Bogdanović je sa 24 godine i već šest sezona u crno-belom praktično bio veteran!

"U to vreme je došlo do smene generacija u Partizanu. Selektirani smo mi mlađi igrači, uglavnom od 21. do 23 godine, Reprezentativci, stariji igrači kao što su Ljuba Radanović, Radović, Rojević, Omerović, Živković, Varga, Smajić, Vučićević su otišli. Došla je moja generacija sa Mijatovićem, Jokanovićem, Stanojkovićem, Vujačićem, Krčmarevićem, Vorkapićem, Šćepovićem, Pantićem. Posle su iz Slovenije došli Džoni Novak i Zlatko Zahovič", priseća se Bogdanović.

Planovi su bili veliki i Ivica Osim je došao u Partizan da tu ostane i sa trona svrgne tim koji je pokorio Evropu! A tako mlad tim je morao da sluša, jer je "Švaba" svima bio ogroman autoritet

"Svi smo se plašili Osima i svi smo ga cenili kao trenera. Nije to bio strah već jako veliko poštovanje jer je bio strašno veliki trener, a ranije veliki igrač. Kada je došao napravio je velike promene. I zato je jedan od najvećih ikada", priča nam Bogdsanović i objašnjava šta je to Osim promenio:

"Jako dobro nas je fizički spremio, imali smo strašno jake pripreme na Zlatiboru i te godine smo bili jesenji prvaci. Ali nismo mogli da osvojimo titulu jer je Zvezda tada imala tim koji je osvojio Ligu šampiona i taj Svetski kup", kaže nam Bogdanović.

Ipak, moćna Zvezda sa Pančevom, Savićevićem, Prosinečkim, Belodedićem, Jugovićem i plejadom vrhunskih igrača u naponu forme je pala!

"Međutim osvojili smo finale kupa protiv Zvezde! U to vreme, da ti dobiješ Zvezdu i da osvojiš Kup sa njim, to je zaista bio uspeh. Onu Zvezdu koja je bila prvak Evrope i prvak sveta! Dobili smo ih na "Marakani", a na našem stadionu smo igrali nerešeno i osvojili smo trofej. Ostavio je na nas veliki utisak i napravio sjajnu atmosferu", seća se dobro proslavljeni vezista iz Smedereva.

A kako su taj dvomeč finala kupa dobili, tadašnji fudbaleri Partizana ni danas ne znaju!

"To je njegova tajna, mi smo ga slušali i upijali svaku njegovu rečenicu i tša je tražio od nas. Svi smo znali šta treba da radimo na terenu!"

A osim što se znalo ko šta treba da radi, znalo se koliko treba da se radi. Mnogo i jednako, iako neki tvrde da su bili njegovi ljubimci!

"Bio je super korektan prema svim našim igračima i nikoga nije izdvajao. Jer za njega su svi igrači bili jednaki od Mijatovića i Jokanovićča do 23. igrača koji najmanje igra isto je tretirao te igrače", priča Bogdanović za MONDO.

Ipak, nameće se pitanje kako je jedna takva zvezda poput Predraga Mijatovića prihvatila da mora da se trudi i trenira jednako kao bilo ko, da nema nikakav povlašćen tretman.

"Morao je tako, inače ne bi igrao. Znam da je par utakmica bio na klupi jer je pokušao da istera svoje, međutim Osim mu je dao do znanja svojim autoritetom i znanjem, da ne može tako. Rekao mu je: 'Dečko ako ne radiš kako ja kažem sedećeš na klupi pored mene dok se ne opametiš!'"

Nažalost, kada je krenuo rat, to je značilo da će Ivica Osim titule donositi Panatinaikosu, a ne Partizanu. Ostao je godinu dana, a kada je počeo rat zbog porodice je napustio "JNA".

"Zbog toga je i Osim napustio Partizan, pred rat i pred raspad Jugoslavije. Njegova supruga nije htela da dođe za Beograd, onda on nije hteo da produži ugovor i vratio se da bude sa familijom. Da nije bilo rata verovatno bi ostao mnogo, mnogo dugo u Partizanu. Nažalost, eto to se desilo", iskren je Bogdanović.

Na kraju, ostaje pitanje, da li je posle Miljana Miljanića Ivica Osim bio najveće trenersko ime bivše Jugoslavije?

"Baš tako slažem se sa tom rečenicom. Ja kažem hvala Bogu da sam kroz karijeru u Partizanu radio sa velikim stručnjacima, a Osim je bio jedan od njih. Na kraju još jednom da izjavim najiskrenije saučešće od srca porodici Osim", završava svoju priču o legendarnom Ivici Osimu Goran Bogdanović.

Da nije bilo rata, ko zna kako bi ga pamtili navijači Partizana i koliko bi dugo i sa kakvim uspehom I Ivica Osim vodio onu generaciju reprezentacije Jugoslavije.

Ali i ovako legenda ostaje, legenda o tome da je Osim sa crno-belim klincima uspeo da sruši prvaka Evrope i "otme" mu trofej!