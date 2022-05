Španac imao žestoku poruku na kritike!

Komentarišući šokantnu eliminaciju Mančester sitija iz Lige šampiona, legende Mančester junajteda Patris Evra i Dmitar Berbatov žestoko su kritikovale menadžera "građana" Pepa Gvardiolu. A on im je sad uzvratio.

Nakon što su ga optužili da ne voli igrače sa karakterom, Španac im je žestoko odbrusio ovog petka. "Naš karakter je isti kakav je bio i u Madridu, kada smo izgubili u poslednjih nekoliko minuta. Specijalisti, bivši igrači poput Berbatova, Sedorfa i Evre nisu bili tamo. Kada sam igrao protiv njih, ne sećam se da sam video takav karakter kada smo ih uništili u finalu Lige šampiona. To je isti karakter. Znači, mi nemamo karakter jer smo primili dva gola u dva minuta, ali imali smo pre toga dve šanse da damo gol. Posle četiri utakmice u kojima smo dali 23 gola, mi imamo neverovatan karakter. Žao mi je što se potpuno ne slažem sa njima", rekao je Gvardiola.

"Karakter je ono što smo uradili u poslednjih pet godina, na svaka tri dana. Možda Liverpul osvojji sva četiri trofeja, možda osvoji samo jedan, ali za njih ne kažete da nemaju karakter. Oni nisu imali sjajnu sezonu? Čak i kada su izgubili titulu Premijer lige za dva boda od nas, da li su tada imali lošu sezonu? Ili nemaju karakter? Naravno da imaju. Nekad se dogodi fudbal. To ne možete da kontrolišete. To je emocija, mnogo stvari. Konstantno smo u završnicama takmičenja, poluifinalima, finalima... To je neverovatno, jer dođemo do kraja, odigramo mnogo utakmica, prođemo... To je najvažnije", dodao je Gvardiola.

Španac je aludirao na to da je sa najmoćnijom Barselonom u istoriji dva puta podizao trofej Lige šampiona u finalima protiv Mančester junajteda. U maju 2009. na Olimpiku je bilo 2:0 za Katalonce, a 2011. su slavili i na Vembliju protiv "crvenih đavola", 3:1. Barsa je u tim mečeima zaista bila tako dominantna da se praktično nije postavljalo pitanje ko će da pobedi.

Naravno da je Pep iskoristio ta dva meča da odgovori Evri, koji je izneo teške reč na njegov račun, porukom da Španac svesno pravi timove u kojem "nema izrazite karaktere, da bi on bio vođa".

"Mančester sitiju su potrebni lideri, ali Gvardiola ne želi lidere. On ne želi karaktere. On je vođa. Zato nema ko da istupi i da preuzme stvar kada su u problemu. On tako pravi ekipe, on ne može da trenira ljude sa karakterom", rekao je Evra.