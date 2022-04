"Normalno je onda da oni osvajaju sve nagrade", rekao je menadžer Sitija

Izvor: YouTube/Man City

Dan nakon što je Jirgen Klop produžio ugovor sa Liverpulom, napadač njegovog tima Mohamed Salah proglašen je za najboljeg igrača u Engleskoj na osnovu glasova tamošnjih sportskih novinara.

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola bio je upitan o tome i provukao je kroz svoj odgovor i dozu sarkazma.

"Čestitam Jirgenu i Liveprulu, zaista je dobro za Premijer ligu što on ostaje. Želim im sve najbolje. Svako ima okolnosti u kojima je i ako odlučimo da ostanemo duže, to je zato što ću ja to odlučiti, a ne zato što je kolega Jirgen produžio ugovor", rekao je Gvardiola.

Mančester siti predstojećeg vikenda brani prvo mesto na tabeli u utakmici protiv Lidsa na Eland roudu, a Pep je komentarisao i to što je u redove najvećeg protivnika došla i nagrada za najboljeg igrača.

"Čestitam Salahu. Jirgen je rekao da imaju najboljeg golmana na svetu, kao i najboljeg rezervnog golmana, kao i najboljeg štopera, najboljeg vezistu, najboljeg napadača... Normalno je da oni osvajaju sve nagrade", rekao je Gvardiola.

Iako je njegov tim prvi, priznanje nije stiglo u ruke sjajnog Kevina De Brujnea, a Španac ne smatra da će to Belgijancu biti veliki problem. "Već je on to osvajao", rekao je Gvardiola.