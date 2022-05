Oštre riječi na račun menadžera Mančester sitija.

Izvor: Profimedia

Legendarni bek Mančester junajteda Patris Evra oštro je kritikovao Pepa Gvardiolu zbog eliminacije iz Lige šampiona u polufinalu protiv Real Madrida.

Prema mišljenju bivšeg francuskog fudbalera, tim Mančester sitija napravljen je "na osnovu novca" i zbog toga on veoma sumnja u kvalitet i čvrstinu "građana". Ujedno, otkrio je i zašto Gvardiola, kako je naglasio, "ne želi jake karaktere" u svlačionici.

"Mančester sitiju su potrebni lideri, ali Gvardiola ne želi lidere. On ne želi karaktere. On je vođa. Zato nema ko da istupi i da preuzme stvar kada su u problemu. On tako pravi ekipe, on ne može da trenira ljude sa karakterom", rekao je Evra.

Izvor: Profimedia

Slične optužbe na Gvardiolin račun iznio je i Zlatan Ibrahimović i u svojoj knjizi. Evra je sada bio podjednako konkretan.

"Kada stvari ne idu dobro, Gvardiola uvijek mora da odluči. On pravi svoje timove tako da kontroliše svakoga", dodao je Francuz.

Nedavno preminuli agent Zlatana Ibrahimovića koristio je i uvrede kada je govorio o Gvardioli.

"Pep Gvardiola je kao trener fantastičan. Kao osoba - apsolutna nula od čovjeka. On je kukavica, obična džukela...", kazao je Rajola, a prenio britanski "Indipendent".

"Gvardiola je kao govorio Zlatanu da mu priđe kad god ima neke probleme ili pritužbe. Ali, kada bi se to desilo - Gvardiola bi ga samo ignorisao i nije mu dao da igra. Čak ga nije ni pozdravljao kada se vide. To je isto uradio i Maksvelu koji je sjajan momak. Zato sam rekao Zlatanu da parkira svoj Ferari na mjesto za trenera", našalio se Rajola svojevremeno.

Ipak, iako nije osvojio trofej Lige šampiona od odlaska iz Barselone, već 10 godina, Gvardiola ipak iz godine u godinu traje i dokazuje da ipak zna kako da sklopi šampionski tim. Uz to, uspijeva da njegovi igrači igraju konstantno lijep fudbal. A sve to je ipak najvažnije kada se podvuče crta?