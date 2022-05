Nevjerovatna otkrića novinara potresla su visoke krugove FIFA!

Izvor: Profimedia

Ne prestaju skandali u FIFA! Sada je ugledni novinar Roman Molina izašao u javnost sa tvrdnjama o sistematskom seksualnom zlostavljanju koje su sprovodili čelnici FIFA iz KONKAKAF zone!

On navodi da su duže od decenije čelnici tražili "seksualne usluge" kako bi ženskim sudijama dali bitne međunarodne utakmice!

Iako su se glasine o ovome pojavile još prije godinu dana, FIFA nije suspendovala nikoga od svojih čelnika, samo je glavnog čovjeka za delegiranje sudija u ovoj zoni Ronalda Gutijereza zamijenila pod izgovorom da su u organizaciji potrebne mlađe snage,

"To je bila javna tajna i nemojte da mi kažete da je samo on od FIFA zvaničnika dobijao djevojke", rekao je Molini izvor iz Fudbalskog saveza Haitija, zemlje u kojoj je već dokazano da je bilo seksualnog zlostavljanja u okviru fudbalskog saveza.

Gutierez je bivši sudija, a nakon 2000. kada se povukao postao je visoki zvaničnik u KONKAKAF-u, a sada se i on povezuje sa nekadašnjim predsjednikom FS Haitija Ivom Žan Bartom koji je doživotno suspendovan iz fudbala zbog seksualnih prestupa, uključujući i seks sa maloljetnicama.

Sada je Roman Molina ekskluzivno otkrio da su neke od ženskih sudija morale da imaju seks sa Ronaldom Gutierezom kako bi dobile licence!

"Šalili su se po pitanju toga i bili ponosni na to. Drugim FIFA sudijama su pričali da su djevojke ostajale u vezama sa njima kako bi im kasnije bilo lakše", navode izvori Romana Moline iz redova sudija.

Jedna od žena koje su sudile turnir u Gvatemali, ispričala je svoju priču o ovome.

"Sudila sam na tom turniru. Znam kako tamo sistem funkcioniše i meni se to desilo. Jedna koleginica me je pozvala da gledamo film "Avatar" zajedno, a kada sam otišla tamo i otvorila vrata Ronald Gutierez je bio go na krevetu sa sudijom iz Paname. A onda su me njih dvije pozvale da se pridružim u krevetu. Zalupila sam vrata i otišla", ispričala je ona.

Ona je kasnije ispričala da je zbog odbijanja seksualnih usluga, a to se od nje tražilo više puta, patila njena karijera i da zbog toga nikada nije otišla da sudi veliko takmičenje.

Sa druge strane sam Ronald Gutierez ističe da su sve optužbe lažne.

"Osećam zadovoljstvo poslom koji sam obavljao sa energijom i entuzijazmom, uz namjeru da pomognem povećanju kvaliteta suđenja u mojoj FIFA zoni", rekao je on u izjavi za medije.