Trener Radničkog 1923 imao burno obraćanje javnosti pre utakmice u Novom Pazaru. "Hoće da me oteraju iz srpskog fudbala!"

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Nenad Lalatović imao je emotivno obraćanje javnosti uoči utakmice svog Radničkog 1923 na terenu Novog Pazara. U jednom trenutku je izvadio mobilni telefon i zakleo se u decu i majku da nije izgovorio reči koje su mu pripisane na dan utakmice.

"Ono što moram javno da kažem i što je mene jako povredilo pred utakmicu. Uzeo sam da mogu svi da pročitaju, jer ovo nije izašlo u srpskim novinama, nego samo u pazarskim. Evo pogledajte - 'Skandal, Lalatović nazvao fudbalere Pazara 'Turcima'". To je sad izašlo ovde, u dogovoru da su to rekli igrači i uprava Kolubare, sa kojima smo igrali. Ja se kunem u svoje troje dece da nikad nisam nazvao Pazarce 'Turcima'. Čija je to igra i čija je to izmišljotina da bih danas ovde bio linčovan i da bi se danas sav teret srušio na mene, kada će doći prvi put njihovi navijači Ultrasi i biće puna tribina, uz besplatan ulaz. I onda dolazi izjava samo u njihovim, pazarskim novinama...".

Na konstataciju reportera TV Arena sport da Pazarci veoma poštuju Lalatovića, temperamentni trener je dodao:

"Zato što me Pazarci poštuju i vole, ja sam to zaslužio, ali od uprave Pazara i Kolubare, koji su preneli neistinu igračima Pazara, to je danas izašlo u novinama na veliki praznik. I da cela Srbija zna da mi je rečeno da će iza moje klupe doći 20 navijača Pazara koji će me vređati i da ću biti isključen do 20. minuta. Izvinjavam se, ali to moram da kažem. To govorim pred utakmicu, imam informacije šta će mi se dešavati danas. Mogu da se zakunem u svoju decu i u svoju pokojnu majku, jer je ružno da se zna šta se meni sprema pred svaku utakmicu da bih bio sklonjen iz srpskog fudbala. Zašto? Jer dobro radim svoj posao? Jer sam uzeo 16 bodova u 11 utakmica, više nego što su oni prethodno uzeli u 22 kola? Što uspevam da bez ijedne pomoći održim ovaj Radnički u ligi. Samo da se zna!".

Ipak, Lalatović je ostao na klupi kroz prvo poluvreme i izašao je sa ekipom iz svlačionice i na drugo. U jednom trenutku publika mu je skandirala, a on joj je otpozdravio. Prethodnih nedelja, ali i godina, on je javno izražavao simpatije prema Pazarcima i govorio da se nada da bi voleo da njihov tim odvede u Evropu.

Lalatović se pre tri meseca vratio u srpski fudbal posle kratke epizode u Aziji. Na klupi Radničkog 1923 se grčevito bori za opstanak i čeka ga težak posao i u Pazaru i u preostala tri kola - protiv Proletera, Spartaka i Metalca.