Trener Partizana Aleksandar Stanojević pred meč sa Napretkom prisetio se spornih detalja sa prošlog meča.

Izvor: Youtube/screenshot/FK Partizan Beograd

Fudbaleri Partizana u nedelju od 19 časova igraju svoj meč protiv Napretka u Kruševcu, a trener crno-belih Aleksandar Stanojević istakao je da njegovu ekipu očekuje neugodno gostovanje.

Znao je da se oklizne crno-beli tim u mečevima sa Kruševljanima ranije, a sada će Partizan kompletniji ući u meč.

"Čeka nas jedno uvek neugodno gostovanje u Kruševcu. Mi smo maksimalno spremni, u dobroj smo formi u poslednje vreme i videćemo još od igrača ko je spreman u odnosu na prošli meč. Neki će se priključiti i nadam se da da ćemo viti kompletni", rekao je Stanojević.

Otkrio je da se očekuje da konačno u kombinaciji za tim bude Ljubomir Fejsa, koji je povređen otkako je zimus stigao u klub.

"Tako je, biće u konkurenciji i u zavisnosti od situacije na terenu nadam se da će igrati. Nadamo se i Obradović da će biti u konkurenciji, sačekaćemo današnji trening i odlučiti posle toga", dodao je on.

Napredak je nedavno promenio trenera, ali se nije mnogo toga promenilo u igri ovog tima.

"Igraju dosta agresivnije, disciplinovanije. Plejof je teže takmičenje jer su jače ekipe i jače utakmice. Igraju sličan sistem kao i ranije i mislim da to neće previše menjati."

Podsetio se Stanojević i prošlog meča sa Napretkom u kome je viđen remi bez golova. Ipak Partizan je smatrao da je oštećen pošto u 60. minutu tog meča nije suđen penal nad Nemanjom Jovićem.

"To je nešto što je obeležilo meč. Nismo loše ni počeli, protivnik nas nije ugrožavao, igrali smo na njihovoj polovini, bili dosta bolji na toj utakmici. Mislim da će u Kruševcu biti drugačija utakmica, da će biti otresitiji, agresivniji...", počeo je Stanojević, pa nastavio:

"Ja sam rekao, neću da se ponavljam, moramo da pričamo. Znam da ne vole ljudi kada mi pričamo, ali pričamo o činjenicama. I taj i neki ostali trenuci su odredili u velikoj meri ceo tok takmičenja i mi smo se već odredili prema tome. Uvek ćemo ponavljati, sigurno da je taj nedosuđeni penal i još neke druge stvari uticao da mi budemo u položaju koji ne zaslužujemo, a koji smo zaslužili pošteno našim svim utakmicama. Ostaje žal zbog svega toga i neki gnev što nam se to desilo jer smo sve pošteno odrađivali svaku utakmicu", zaključio je on.

Nije dozvoljeno komentarisanje suđenja, ali snimak govori sve!pic.twitter.com/LDMFgtywhE — FK Partizan (@FKPartizanBG)March 13, 2022

Sa strane ekipe Napretka smatra da su Kruševljani taj meč odigrali pošteno i da su dali sve od sebe. Za razliku od nekih drugih ekipa, koje po njegovom mišljenju to ne rade u svim mečevima.

"Svaka ekipa koja igra pošteno i daje maksimum to je za respekt. Napredak je utakmicu igrao pošteno i borili su se. Bolje nam je to nego da nam se desi da neko namerno napravi crveni karton, da izađete sa kombinovanim sastavom bez deset igrača ili da primite lake golove iz nekih bočnih lopti... Pre smo za ovakvu varijantu za ekipe koje se bore i igraju na način na koji igraju nego na neke druge načine. Nadam se da će biti sve fer i korektno u Kruševcu", dodao je on.

Upitan je i da li ima informaciju da će Napredak biti premiran ukoliko "zakine" bodove crno-belima, ali to nije hteo previše da komentariše.

"Ne znam stvarno, iskreno ne znam i ne interesuje me. Bitno je da oni ljudi igraju muški i pošteno i uvek respektujem takve ekipe. Bolje da budu premirani da igraju na taj način nego da budu premirani da naprave crvene ili penale", završio je on.