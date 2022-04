Bibars Natho demantovao je priče o sukobu sa Aleksandrom Stanojevićem i pojasnio koliko je trener značajan za Partizan.

Izvor: MN Press

Između iskusnog Bibarsa Natha i trenera Aleksandra Stanojevića nema nikakvih problema, poručio je izraelski fudbaler na svom Instagramu na taj način demantovavši pojedine medijske navode nakon "večitog" derbija.

Provukla se priča o potencijalnom sukobu Natha i Stanojevića, zbog koje je navodno Izraelac igrao samo nekoliko minuta u meču protiv Crvene zvezde, ali ubrzo je trener Partizana objasnio svoj potez i na konferenciji za medije, potvrdivši da je to bila isključivo taktička odluka.

"Kako je Natho ušao tih pet minuta i onda vam je sve jasno. To znači da je pozitivno ušao. On se tako ponaša, veliki je profesionalac. Nekad imate taktičke stvari da se pokažu bolje. To što nije počeo utakmicu pokazalo se kao dobro. Za razliku od prethodne utakmice. To ne znači da je on razlog. On je fudbalski želeo, a meni je najvažnije da sam ga video motivisanog i tih pet minuta i na treningu. On je igrač koji je igrao u Surdulici povređen, ne pamtim stranca da je igrao tako za tim. Svaka mu čast, samo to mogu da kažem", poručio je Stanojević i potom već u sledećim utakmicama protiv Čukaričkog i TSC-a koristio Izraelca, koji mu se odužio i lepim golom iz slobodnog udarca.

Kako bi stavio tačnu na glasine, Izraelac koji retko govori za medije se oglasio putem Instagrama.

"Nedavno sam čuo glasine o 'problemu' između mene i trener Stanojevića. To nije istina. Izrazito ga poštujem i mi sjajan odnos u klubu. Mislim da naš klub ne bi bio ni upola dobar ove sezone bez njega. Borićemo se do kraja, a za ove koji pričaju loše o klubu, znajte da nas to čini jačim", napisao je Natho.

Podsetimo, Natho je u Partizanu od 2019. godine kada je stigao iz Olimpijakosa. Do sada je odigrao 114 mečeva za crno-bele i upisao 37 golova i 31 asistenciju, ali još nema nijedan trofej.