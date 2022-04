Kapiten je otvoreno rekao šta misli o gestu navijača!

Izvor: MN Press

Pari Sen Žermen osvojio je minulog vikenda jubilarjnu desetu titulu, a navijači francuskog kluba bojkotovali su tu proslavu, jer je poznato da su odavno ljuti na klub zbog niza neuspješnih godina u Evropi.

Oni su napustili stadion prije kraja utakmice, a kapiten Parižana Markinjos bio je veoma ljut zbog toga. On je u razgovoru za "Kanal plus" iskreno rekao šta misli o gestu navijača. "Sramota je što ovo nije bilo ostvareno pred navijačima. Pokušavamo da uživamo koliko je to moguće. Moramo da se nosimo sa tim", rekao je Brazilac koji je već devet godina u klubu.

Navijači Pari Sen Žermena su u nekoliko situacija ukazivali igračima na svoju ljutnju zbog eliminacije iz Lige šampiona, a posebno su je usmjerili ka klupskom rukovodstvu i ka starijim igračima. "Koliko će biti još potrebno da pokažete svoju posvećenost?", "Igrači takođe biraju svoje mečeve, pa ćemo i mi to isto da uradimo", pisalo je na nekim transparentima. Takođe, Nejmar i Mesi su bili izviždani.

Markinjos je kao kapiten rekao da se ne slaže sa tim i suprotstavio se bijesu navijača. "Nisam sve to očekivao. Nije bio pravi trenutak da to urade. Razumijem da nisu dobili odgovor kakav su htjeli, ali trebalo bi da stave ponos na stranu. Kao igrač, ne slažem se s tim", rekao je on ranije ovog meseca.

I njegov saigrač Marko Verati priznao je da ne razumije zašto su navijači otišli sa proslave. "Ne shvatam to. Znam da su bez obzira na sve mnogi ljudi uz nas. Pokušavamo da osvojimo svaki trofej. Voleli bismo da smo pobijedili protiv Reala u Madridu, ali ipak – prije ili kasnije – moraš da kreneš dalje", rekao je Italijan.

Dok je utakmica na Parku prinčeva odigrana i završena u tišini, navijači su proslavili ispred stadiona, na žurci koju su sami napravili.