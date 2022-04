Dok je igrao za Galatasaraj promenio je svoje mišljenje o veru, pa je uzeo islam.

Izvor: Profimedia

Nekadašnji as Galatasaraja i Liverpula, kao i reprezentacije Portugala Abel Ksavijer istakao je da je tokom boravka u Istanbulu u potpunosti promenio viđenje islama i da je to imalo veliku ulogu u njegovoj odluci da postane musliman.

Ksavijer je u intervjuu za agenciju Anadolija istakao da je dolazak u Istanbul 2002. godine bio blagoslov da upozna islam.

"Na severu Mozambika, gde sam rođen, postoji velika muslimanska populacija, ali u mojoj porodici je bilo i katolika. I ja sam bio katolik. Znao sam i za islam, ali znati neke stvari nije dovoljno, ponekad morate to doživeti. Moja sreća je da sam prešao u Galatasaraj. Igranje fudbala u Turskoj potpuno je promenilo moj pogled na islam. Bolje sam upoznao islam u Istanbulu. Tokom karijere sam se fokusirao na igru, a nakon prestanka igranja fudbala sam na pres konferenciji objavio da sam postao musliman. Važna stvar u životu je živeti u miru i spokoju", rekao je Ksavijer.

Ističe da ne razume u potpunosti molitve na arapskom jeziku, ali da se oseća veoma opušteno i mirno dok sluša ezan.

"Opušta me. Iako ne razumem jezik, njegov ton me jako opušta. Bio sam srećan što često čujem ezan. Video sam kako je islam vera mira i utehe. Upravo u islamu sam pronašao i mir i slobodu", istakao je Ksavijer.

Navodeći da je živeo u mnogo različitih zemalja i da je otvorio horizonte zahvaljujući fudbalu, Ksavijer je rekao da svoj prelazak na islam smatra ponovnim otkrićem samog sebe.

"Zahvaljujući islamu, ponovo sam otkrio sebe. Deljenje mi je važno u životu, a islam je takva vera. Nakon fudbala, ostao sam jako dugo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Imam veoma bliske prijatelje iz porodice tamošnjeg emira. Proveo sam mnogo vremena s njima, delio sam mnogo toga. Čoveku je najvažnije da se oseća udobno i slobodno dok živi svoju veru. To sam našao kod islama. Zapravo, ja sam i dalje ista osoba, ali zahvaljujući islamu, moj pogled na stvari je postao drugačiji i bolji. Zato ovu situaciju nazivam reinvencija samog sebe", rekao je Ksavijer.

Izrazivši da u Portugalu nije bilo reakcija na njegov prelazak na islam, Ksavier je rekao da je to veoma multikulturalna zemlja koja otvara vrata svima.

"Mnogo su me kritikovali kada sam farbao kosu kao fudbaler, a nije bilo kritika kada sam prešao na islam. I danas me ljudi poznaju po boji kose, ali ranije su me zbog toga kritikovali", rekao je Ksavijer.

Kao fudbaler je zbog unikatnog imidža nekom možda i izgledao kao ludak na fudbalskom terenu, ali Ksavijer tokom karijere nije pravio nikakve izgrede.

"Ako razgovarate sa trenerima sa kojima sam radio, svi će reći da sam bio vredan radnik i veliki profesionalac. Nikada nisam prestao da budem profesionalac. Iako sam ponekad igrao loše, uvek sam davao sve od sebe. Farbanje kose je bilo nešto čime sam prekinuo tabu jer to nije bilo dobrodošlo među Afrikancima u to vreme. To se može nazvati ludošću, ali ne treba suditi o osobi po odeći koju nosi ili boji kose. Bitno je šta ti je u glavi. Tako ja sada gledam na sve ljude. Ugovori se sklapaju i o pravima na imidž fudbalera. Fudbaleri takođe zarađuju od prava na imidž. Imao sam imidž koji niko nije imao pre 22 godine, ali nisam mogao da zaradim novac od toga", rekao je Ksavijer.

Nekadašnji reprezentativac Portugala radio je kao selektor fudbalske reprezentacije Mozambika, a ističe da mu je jedan od najvećih ciljeva da bude trener Galatasaraja.

"Kada pogledate moju karijeru, igrao sam i u veoma važnim timovima kao što su PSV, Galatasaraj, Benfika, Roma i Liverpul. Želim da prenesem ova iskustva kao trener. Rad u Turskoj je jedna od mojih najvećih želja. Voleo bih da budem trener Galatasaraja. Portugalski treneri su trenirali Fenerbahče i Bešiktaš, nadam se da ću i ja jednog dana biti trener Galatasaraja", rekao je Ksavijer.

Strast i euforija su nešto po čemu pamti period igranja u Galatasaraju.

"Kada sam igrao u Liverpulu, Galatasaraj je takođe bio u našoj grupi Lige šampiona. Bila je to veoma teška grupa, uključujući Barselonu i Romu. Utakmicu u Istanbulu smo igrali na 'Ali Sami Jenu', starom stadionu Galatasaraja. Dok sam se zagrejavao, video sam transparent na kojem je pisalo - 'Dobrodošli u pakao'. Bila je to vrlo impresivna i zagušljiva atmosfera, navijači su bili tako vatreni. Počeli smo meč, na poluvremenu je bilo 0-0. Kada sam imao peškir preko glave, rekao sam sebi - 'Nadam se da ću jednog dana moći igrati i za Galatasaraj'. Huk navijača je bio neverovatan. Želja da igram u Galatasaraju ostvarila mi se godinu dana kasnije. Fatih Terim je želeo mene i Ruija Koštu, sa kojim je ranije radio u Milanu i Fiorentini. Došao sam iz Liverpula na pozajmicu. Ne mogu zaboraviti doček na aerodromu 'Ataturk' i derbi sa Fenerbahčeom", rekao je Ksavijer.

Ističući da nikada nije želio da napusti Galatasaraj, Ksavijer je rekao da je želeo da igra još tri godine u Istanbulu, ali da je trener Terim, međutim, iz Barselone doveo Franka de Bura.

Dodao je da je Holanđanin došao kao slobodan igrač, a da je njegov prelazak iz Liverpula uključivao visoku odštetu i da je i to igralo veliku ulogu.

"Toliko sam želeo da završim karijeru u Galatasaraju, ali to se nije dogodilo. Tuga je to koju još uvek imam u sebi. Vratio sam se u Englesku i kasnije sam završio karijeru sa Dejvidom Bekamom u MLS-u", rekao je Ksavijer.

Ističući da je Fatih Terim veoma važno ime, ne samo za Galatasaraj već i za turski i svjetski fudbal, Abel Ksavijer smatra da Terim ima harizmu i rezultate da bi jednog dana mogao da postane i predsednik Galatasaraja.