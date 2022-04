Već ove sedmice bi mogli da postanu šampioni Francuske po 10. put, ali oni neće iskoristiti pravo koje im tom titulom pripada.

Pari Sen Žermen bi mogao da već u sredu bude proglašen za novog šampiona Francuske! Nakon šokantnog gubitka titule pred Lilom, koji ih je nadvisio prošle sezone, Parižani bi mogli da stignu vrlo brzo do svoje 10. titule prvaka zemlje.

A to znači da bi mogli i da iznad svog grba stave prvu zvezdicu. Ipak, oni imaju razlog zbog kojeg to neće uraditi!

Potrebno je da PSŽ u vanrednom kolu francuske Lige 1 pobedi Anže, a da Olimpik iz Marseja ne savlada Nant na svom "Velodromu" i Parižani će i zvanično postati novi šampioni Francuske.

Oni bi tako postali treći klub sa tačno 10 titula prvaka Francuske, pošto bi se na vrhu večne liste izjednačili sa Sent Etjenom i Marsejom. Na svakih 10 titula, klubovi mogu da dodaju zvezdicu iznad grba, ali ovu mogućnost PSŽ neće iskoristiti.

Kako piše "Parizjen", u PSŽ-u uopšte ne razmatraju opciju da od naredne sezone iznad svog grba nose zvezdicu. Oni po pravilima nisu u obavezi da to učine, ali ukoliko žele, to će im biti dozvoljeno. No, na novim dresovima za sezonu 2022/23, koji se već proizvode, te zvezdice nema.

A kao razlog za to, "Parizjen" navodi da će PSŽ čekati osvajanje svoje prve Lige šampiona, pa da tim povodom stave zvezdicu iznad svog grba. Recimo, Sent Etjen ima zvezdicu iznad grba za svojih 10 titula, dok je Marsej svoju stavio tek 1993. godine, kada su postali prvaci Evrope.

Očito da katarske gazde kluba žele da tako daleko veću važnost pridaju evropskoj tituli na koju još čekaju nego ukupno devet titula prvaka Francuske koje su praktično osvojili od dolaska u klub 2011. godine.