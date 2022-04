Kristijano Ronaldo je u septembru 2005. godine izgubio oca koji je bio alkoholičar.

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo je u ponedeljak uveče svijetu saopštio pretužne vijesti - preminuo je njegov sin!

Sa svih krajeva počele su da stižu poruke utjehe za legendarnog fudbalera, a oglasila se i njegova sestra Katja koja je u objavi pomenula i Kristijanovog preminulog oca. Upravo njegova smrt bila je najteži momenat Ronaldovog života, sve do sada...

Kao mlad fudbaler u Engleskoj Kristijano Ronaldo je koristio svaki trenutak da se nametne Aleksu Fergusonu i da minutažom u Mančester junajtedu napravi karijeru kakvu danas znamo. Dio tog puta bio je i jedan veoma težak razgovor.

"On se možda ne sjeća toga, ali ja ću ispričati priču jer je napravio prelijep gest. Rekao mi 'Kristijano, idi na dva ili tri dana'. Bilo je to kada mi je otac bio u bolnici. Prišao sam i pitao da li bih mogao da odem i posjetim ga jer sam emotivno bio veoma loše zbog toga. Tada mi je rekao da će biti teško jer imamo zahtjevne utakmice, ali da mogu da odem i posjetim oca. Za mene je to bilo bitno, on je uradio sve što mi je obećao u karijeri", ispričao je Ronaldo kada se ljetos vratio u Junajted, pa za klupsku televiziju snimio emisiju sa svojim nekadašnjim trenerom.

Situacija u kojoj se nalazio otac fudbalera nije bila nimalo naivna.

Hoze Dinis Aveiro bio je alkoholičar i preminuo je zbog problema sa jetrom, koju je godinama liječio. Taj događaj obilježio je Ronaldov početak karijere. Otac ga je kao dječaka vodio na fudbalski stadion na kojem je povremeno radio kao ekonom, a kasnije nije dočekao da vidi sve uspjehe koje je njegov sin napravio. Kristijano Ronaldo se zbog smrti oca nakon dugogodišnje borbe sa alkoholizmom zakleo da nikada neće piti.

Sa druge strane, u njegoovom odrastanju kroz fudbal i život, Ser Aleks Ferguson bio je prava očinska figura. Sjeća se Škot kako je to izgledalo prije gotovo 17 godina.

"U slučaju Kristijana Ronalda znao sam da je njegov otac bolestan i da on želi da bude pored njega. Bio je u bolnici, a Kristijanu je bilo važno da ga posjeti. Fudbalski klub u tom trenutku nije bitan, neke stvari su veće. Bez dileme, porodica je jedna od njih, nikada ne smijete staviti klub ispred porodice", rekao je legendarni menadžer Junajteda.