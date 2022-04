Meč samo što nije počeo, iz Fudbalskog saveza Srbije stiže važna vest!

Izvor: MN Press

Neposredno pred početa 167. večitog derbija Crvene zvezde i Partizana, iz Sudijske organizacije stiže uverenje da će glavni sudija Srđan Jovanović sigurno imati podršku video tehnologije!

VAR će raditi, potvrdio je licencirani VAR instruktor za teritoriju Srbije, Igor Radojičić, gostujući na TV Arena sport. "Imam informacije, pre sat i po su sudije sve probale na terenu, pre 10 minuta je bila poslednja provera na terenu, sve funkcioniše", izjavio je on.

"Više puta smo probali razne scenarije, pre svega audio sistema, jer je to nama do sada bio problem, to je komunikacija između sudija na terenu. Nekoliko puta se desio problem na relaciji "teren-soba u Staroj Pazovi". Više scenarija smo probali, u tunelu, van tunela, sve je funkcionisalo", dodao je Radojičić.

Šta ako VAR ne bude radio? Sudije i njihovi pomoćnici spremni su i za tu mogućnost!

"Postoji alternativni sistem od ovog kola, gde može da se pristupi i mobilnom vezom do četvrtog sudije, koji ima bubicu u uhu. Dakle, ako ne radi audio komunikacija, onda da može na bilo koji način da se uspostavi telefonska veza između terena i VAR sobe, bilo mobilnim, bilo fiksnim putem. To je FIFA sada dozvolila", dodao je on.

Izvor: TV Arena sport Premum/Screenshot

Radojičić nije hteo da pridaje veliki značaj tome što VAR sistem nije funkcionisao na pojedinim utakmicama Superlige ove sezone,

"Dešava se, tehnika je u pitanju. Da ne ispadne floskula. Gledali smo pre neko veče utakmicu Barselone, gde je sudija u nekom trenutku počeo sam da skida komunikaciju, došlo je do problema. I u drugim prvenstvima se to dešavalo, nego se ne prič o tomea. Te greške možemo na prstima jedne ruke da nabrojimo. FIFA je uvela VAR u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, na ISlandu, gde uopšte nije radio VAR sistem i utakmica je odigrana najnormalnije. Ja sam siguran da je tako, nemam uopšte dilemu", poručio je on.