Trener Crvene zvezde izneo svoje mišljenje o arbitru Srđanu Jovanoviću koji će deliti pravdu na derbiju.

Izvor: MN Press

U subotu od 18:00 časova na stadionu Rajko Mitić igraće se treći derbi ove sezone, a meč Crvene zvezde i Partizana sudiće najbolji srpski arbitar. Srđan Jovanović, koji je tokom nedelje imao obaveze u UEFA takmičenjima, biće na centru terena pre nego što počne praznik srpskog fudbala.

Iako je prethodnih dana Crvena zvezda tražila njegovo izuzeće i inostrane sudije za plej-of, a zatim se i žalila što je ipak delegiran, Dejan Stanković je na konferenciji otkrio da po njegovom mišljenju Jovanović treba da sudi najbitniju utakmicu srpskog fudbala.

"Ako je on najbolji srpski sudija... Ja se nadam da će biti neprimetan, onda znači da je najbolji na terenu. Nisam ovo rekao ružno, da ne pomislite to. Da ne pokupimo sutra sve naslovnice da sam nešto prokomentarisao, pa da me opet stave na listu za kaznu. Ako naša dva najbolja kluba igraju, treba da bude i najbolji sudija", rekao je Stanković.

Između ostalog, trener Crvene zvezde govorio je i o svojim odnosima sa Sinišom Mihajlovićem, odnosno Aleksandrom Stanojevićem koji će mu biti rival u subotu uveče.