Trpeo je kritike i igrao u senci Kristijana Ronalda, a danas je jedan od najboljih napadača.

Izvor: Profimedia

/piše: Haris Krhalić, MONDO.ba/

Real Madrid je sinoć u okviru četvrtfinala Lige šampiona na Stamford Bridžu savladao Čelsi rezultatom 3:1, a Karim Benzema postigao je sve tri gola. Francuski napadač u ovom trenutku predstavlja ubedljivo najbitnijeg fudbalera Real Madrida, a ako bismo otišli korak dalje mogli bismo da zaključimo da trenutno ne postoji tim na svetu koji u tolikoj meri zavisi od jednog čoveka.

Dugo godina Benzema živeo je u senci Kristijana Ronalda, koji je dolaskom u Real bio predodređen za postizanje golova. I dok bi ostali napadači verovatno bili nezadovoljni i tražili odlazak iz kluba u kojem ne mogu pokazati svoj puni golgeterski potencijal, Benzema je odlučio da živi u senci i da se "kali".

Devet godina rvao se sa odbranama, stvarao prostor i asistirao Ronaldu samo s ciljem kako bi ovaj nemilice postizao golove, a postizao ih je. U 438 utakmica, Portugalac je postigao 450 golova od čega mu je Benzema asistirao 47 puta, odnosno najviše od svih igrača s kojima je Ronaldo igrao u karijeri. Dok je Ronaldo pumpao svoju statistiku Benzema je igrao u senci kako bi njegova ekipa osvajala trofeje. A osvojila je tri Lige šampiona uzastopno, domaće prvenstvo i kupove dok je Ronaldo osvojio četiri Zlatne lopte, za šta se dobrim delom treba zahvaliti upravo Benzemi.

Da je mogao otići, mogao je. Mnogi elitni klubovi su tražili "devetku" Reala i nudili mu velike svote novca, ali on je odlučio ostati. Ostao je i trpeo kritike kako ne zna pogoditi te kako je Realu potreban napadač koji će zabijati jer Ronaldo ne može sve sam.

Izvor: Profimedia

Odlaskom Ronalda završila je jedna era Reala, ali niko nije očekivao kako će njegovim odlaskom Benzema izaći iz mraka i preuzeti ulogu vođe i golgetera.

Real je nakon Ronalda menjao trenere, ispadao iz Lige šampiona i generalno igrao loše. Povratkom Zinedina Zidana u martu 2019. godine tim iz Madrida se konačno "probudio", a tada je krenuo i uspon Benzeme. U manje od dva meseca nakon povratka Zidana na klupu Madriđana, Benzema je postigao 11 golova te sezonu završio sa 30 golova i 11 asistencija.

Ove sezone Benzema možda igra i fudbal života. U osam utakmica Lige šampiona postigao je 11 golova dok se u domaćem prvenstvu na 26 mečeva upisao 24 puta u strelce te je podelio i 11 asistencija. Pored statistike Francuz sa 34 godine i dalje izgleda odlično na terenu. Benzema igra po celom terenu i radi sve što je radio i do sada. Razbija odbrane svojim kretanjem, vraća se po loptu, razigrava saigrače, a sve to "noseći" jednog defanzivnog igrača na leđima. Pored ovoga, Benzema konačno koristi i svoj golgeterski talenat.

U 34. godini života Francuz predvodi Real do titule u španskom prvenstvu, a možda i do još jednog pehara Lige šampiona. Benzema je tri gola Čelsiju sinoć postao prvi čovek koji je "plavcima" iz Londona postigao het-trik u Ligi šampiona. To je uradio i na prethodnom meču, pa je sa dva uzastopna het-trika u Ligi šampiona postao tek četvrti čovek u tom takmičenju kojem je to pošlo za rukom.

U odabranom društvu su Luiz Adrijano, Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo. Lepo društvo za čoveka kojeg će fudbalska istorija pamtiti kao jednog od najboljih fudbalera u istoriji kluba iz Madrida.