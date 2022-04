Od sada će važiti novo pravilo povodom kontrole trošenja klubova.

Izvor: Profimedia

Duže vreme se priča o velikim promenama u UEFA i ukidanju ograničenja trošenja. Popularni finansijski fer-plej i zvanično odlazi u zaborav. Novi sistem koji je donet 2010. godine će sada biti zamenjen novim pravilima i to će se najviše dopasti onim najbogatijim klubovima.

Umesto dosadašnjih ograničenja, sada će doći do inovacija i jasno je kome će to najviše odgovarati. Posle sastanka u Nionu je to potvrdio predsednik UEFA Aleksandar Čeferin. Kako je objašnjeno, implementiraće se novi sistem koji će se najviše odnositi na prihode.

Prema objavljenim informacijama, klubovi će na transfere, plate igrača i provizije agenata moći da izdvoje maksimalno 70 odsto svojih prihoda i to će biti na snazi za tri godine. Od sledeće sezone će ta brojka biti na 90 odsto, pa na 80 odsto i onda će se postepeno doći do željene cifre.

"Pravilnik koji je bio na snazi od 2010. godine je poslužio svrsi, zahvaljujući tome je evropski fudbal uspeo da se izvuče sa ivice ambisa i napravljena je prava revolucija. Međutim, kako se stvari u fudbalskoj industriji stalno menjaju, poputefekata koje je ostavila pandemijam, moramo i mi da uvodimo reforme", rekao je Čeferin posle sastanka i dodao da primena počinje od juna 2022. godine.

Pored toga je saopšteno i da će klubovima od sada biti dozvoljen veći odlazak u minus. Do sada je važilo pravilo da oni mogu da budu u minusu do 30 miliona evra gledajući period od tri godine, sada je ta cifra 60 miliona evra.