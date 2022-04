Njihove reči stigle do Italije

Poruka koju su navijači Crvene zvezde poslali Siniši Mihajloviću sigurno je došla do njega. Ako je nije video u TV prenosu, onda mu je izvesno prenela njegova supruga, Arijana Mihajlović.

Nakon što su Delije emotivnom porukom podržale svog ljubimca i člana najslavnije generacije ("Siniša, ti koji pod srećnom zvezdom živiš, ti u svakoj bici pobediš. Siniša - to znači bezbroj pobeda"), ona se oglasila na Instagramu i uz objavu te fotografije ostavila srce. U znak zahvalnosti.

Mihajlović je krajem prošlog meseca saopštio celoj Italiji da će opet morati u bolnicu, a u poruci ekipi iz sobe poručio je da bi trebalo da ostanu snažni i da se ne predaju, kao što se i on ne predaje.

Njegov kum i bliski prijatelj, Zvezdin trener Dejan Stanković, govorio je o Mihajlovićevoj borbi.

"Svi znate koliko Siniša kao čovek u mom životu predstavlja jednu ozbiljnu ličnost i figuru. O tom problemu nisam želeo da pričam, a znao sam kada se to desilo. Onda možete da zamislite da to nosiš u sebi i da te to boli", počeo je Stanković o svom velikom prijatelju na konferenciji za medije.

"Ne mogu da nađem prave reči da se to opet dešava, a poznavajući Sinišu znam da će biti duplo jači u toj borbi nego što je bio prvi put. Kao što je sam rekao 'igraću u napred', u napred će gledati da sve uradi da se ne bi došlo do ozbiljnijih posledica, kao što je to bilo prvi put. On je spreman na sve što ga očekuje", rekao je Stanković.