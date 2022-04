"Ne balavim kada vidim meso ispred sebe"

Izvor: YouTube/MrBeanyman

Trener Bajerna Julijan Nagelsman ovog petka nije u centru pažnje zbog fudbala, već zbog toga što je priznao svetu da je promenio ishranu, da je izbacio meso i postao vegetarijanac.

"Pitanje dobrobiti životinja je za mene svakako najvažnija stvar. Odustajem da jedem nešto što ima oči", objasnio je svoju odluku Nageslman.

SLedeći razlog zbog kojeg je doneo tu odluku je borba za zaštitu životne sredine. "To je druga stvar i takođe me je naterala da odustanem od mesa i ribe. To mislim da je važno svima i zaista ne osećam da sam se odrekao bilo čega. To nije problem za mene", dodao je Bajernov šef struke.

Nagelsman bira šta jede poslednjih mesec dana i otkriva da mu to nije muka. "Uopšte nemam problem kada je meso ispred mene. Ne jedem ga i ne počinjem da balavim kad ga ugledam. Ne osećam se tako da sam se žrtvovao", objasnio je Nagelsman.

Trener Bavaraca je svestan da će mu sada dati nadimak "Vegan-Haki", ali nema problem sa tim. Naprotiv, uživa u svojoj promeni i priznaje da se oseća bolje od kada je napravio drastičnu promenu.