Atraktivna voditeljka progovorila o ljubavnom životu

Izvor: Pink screenshot

Voditeljka Marija Egelja nedavno je otkrila da je raskinula dugogodišnju vezu, ali je u međuvremenu već našla novog dečka.

Ona priznaje da joj se muškarci stalno udvaraju, a da u tome prednjače političari koji su česti gosti televizije na kojoj radi. Ipak, ona je fokusirana na svoj posao i nema vremena za ljubavne ponude jer je zauzeta.

"Udvaraju mi se političari, ali ne na nepristojan način. Iskreno, ja to u startu odbijem. Dobijala sam i poklone, ali ni njih nisam prihvatala jer sam uvek jasno stavljala do znanja do koje granice mogu da idu sa mnom", rekla je lepa voditeljka.

Voditeljka je nedavno raskinula dugogodišnju vezu sa fudbalskim trenerom, a sreću je pronašla pored novog partnera kojeg ne želi da eksponira.

"Kada je moj ljubavni život u pitanju, ne volim previše da pričam o tome, ali samo ću vam reći da sam voljena i vrlo zaljubljena", rekla je ona.