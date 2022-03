ZGROŽENA SAM! OVO JE PREVARA I KRAĐA IDENTITETA! Marija Egelja presavila tabak - Slučaj predala advokatu!

Voditeljka Marija Egelja našla se u središtu skandala, teške internet prevare kojoj želi da stane na put odmah.

Izvor: Instagram/screenshot/marija.egelja

Jedna stranica na Instagramu reklamirala je preparate za mršavljenje, a za bolju promociju iskoristili su upravo Egelju koju su predstavili svojim zaštitnim licem.

"Nažalost, kao i mnoge javne ličnosti, i sama sam postala žrtva internet prevare. To sam saznala sasvim slučajno, žene su počele da mi se javljaju i pitaju me za informacije o preparatu za mršavljenje. Pitala sam da mi pošalju link stranice koja je napisala da ja to reklamiram i konzumiram i kada sam videla da su napravili čitavu kampanju na osnovu mog imena, ostala sam u šoku", rekla je Egelja i otkrila da je potražila pomoć nadležnih organa.

"Odmah sam slučaj predala svom advokatu, jer ne želim da neko pomoću mog imena vara ljude. Nikada nisam koristila pomenuti preparat, čitav život sam mršava i ne želim da, ukoliko to nije zdravo, neko ne daj Bože naruši svoje zdravlje uzimajući pilule za koje misle da sam ih ja preporučila. To nije šala. Nažalost, sve više ljudi koristi imena javnih ličnosti kako bi promovisali svoje proizvode, a vrlo često ljudi o tome nemaju svest jer ne znaju da su deo prevare", rekla je Egelja i dodala:

"Čak sam se javno obratila na svom Instagram profilu i apelovala na tu stranicu da uklone objave sa mojim imenom, ali oni prosto nisu reagovali. Verujem u naše sudstvo i uverena sam da će ovaj slučaj rešiti kako bi to bilo za nauk drugim ljudima koji nameravaju da urade slične stvari. Ovo ne samo da je prevara, već je i krađa identiteta. Zgrožena sam. Ovo se dešava sve češće i prevarantima mora da se stane na put".

