Zamislite samo Levandovskog u dresu Barselone...

Izvor: Profimedia

Barselona polako postaje najzanimljiviji projekat u Evropi iako su pre samo šest meseci ostali bez Lea Mesija, ali su nakon toga dobro vukli poteze i svi bi hteli da im se pridruže!

Već su stigli Frank Kesi (Milan) i Andreas Kristensen (Barselona), ali to nije kraj. Barselona želi da dovede Sezara Aspilikuetu dok se u javnosti spekuliše o dolasku Erlinga Holanda i Lea Mesija, a na sve to sada stiže još jedna neverovatna vest koju je objavio madridski list "AS".

Barselona je ponudila četvorogodišnji ugovor Robertu Levandovskom (33) pošto deluje sve manje realno da će zbog finansijske situacije moći do Erlinga Holanda, tako da su se okrenuli napadaču Bajerna.

Verovatno najbolji fudbaler sveta u ovom trenutku više nije na istim talasnim dužinama sa Bajernom. Ugovor mu ističe za godinu dana i "zapelo" je oko produžetka saradnje pošto u Minhenu misle da golgeter traži previše novca, pa vagaju da li je vreme da ga se reše jer je u zrelim igračkim godinama i da taj novac investiraju u mlađeg, možda baš Holanda.

Zbog toga je Levandovski okrenuo svog agenta Pinija Zahavija i poručio mu da pronađe novu sredinu i prva se javila Barsa.

Navodno, ne postoje nikakvi problemi između Barselone i Levandovskog. Njegov agent Zahavi i predsednik Laporta su u sjajnim odnosima i zato bi tim sa "Nou Kampa" imao prioritet, ali bi posao mogao da pokvari Bajern ako bude tražio ogroman novac za obeštećenje.

Levandovski je ove sezone postigao 45 golova za Bajern na 37 mečeva.