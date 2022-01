Mesi mu je "ukrao" Zlatnu loptu, Ronaldo mu je "oteo" šou na dodeli FIFA nagrada.

Sjajni napadač Bajerna Robert Levandovski (33) dobio je priznanje za najboljeg igrača 2021. godine u izboru FIFA. Poljaku je uručeno to priznanje tokom svečane ceremonije u Cirihu, na koju se uključio video-linkom.

Nakon što je oborio dva rekorda Gerda Milera (najpre onaj od 40 pogodaka u jednoj sezoni Bundeslige, pa rekord od 42 gola u kalendarskoj godini, oba iz 1972), nije bilo teško pretpostaviti da će ova nagrada otići u ruke nezaustavljivom Poljaku. Ma, šta o tome mislili oni koji su dodelili Zlatnu loptu Lionelu Mesiju.

"Da ste me pitali za ovo pre nekoliko godina, rekao bih da je nemoguće oboriti taj rekord i postići toliko golova u Bundesu. Međutim, sad kada Miler više nije sa nama, hoću da mu zahvalim jer ovaj rekord ne bi bio moguć da nije bilo njega. Njegovi rekordi bili su izazov generacijama fudbalera, jer su hteli da ga dostignu i obore", rekao je Poljak.

Zvezda večeri u Cirihu ipak je bio Ronaldo, koji nije bio u užem izboru za najboljeg igrača, jer su Mohamed Salah i Lionel Mesi bili konkurenti Levandovskom za glavnu nagradu. Ipak, "CR7" je dobio posebno priznanje i otkrio je u razgovoru sa prvim čovekom FIFA Đanijem Infantinom još koliko planira da igra.

"Ljudi me nekad pitaju još koliko godina planiram, a ja se nadam da ću moći još četiri-pet godina. Ako vodite računa o svom telu kada je to telu potrebno, onda će vam ono to 'vratiti'", rekao je Ronaldo.

Kristijano je dobio nagradu za obaranje rekorda iranskog centarfora Alija Daeija od 109 golova u dresu Iranna. Portugalac je u oktobru dao 115. gol za Portugal u čak 184. utakmici u dresu reprezentacije.

"Nikad nisam pomišljao da ću oboriti taj rekord. Veoma sam ponosan i ovo je posebna nagrada od FIFA kao organizacije koju mnogo poštujem. Zaista sam ponosan i ovo je sjajno dostignuće. I dalje osećam strast za igru, ne samo da dajem golove, već i da zabavljam. Kada izađem na teren, čak i na trening, i dalje sam motivisfan. Uskoro ću imati 37 godina, ali osećam se dobro i planiram da nastavim", rekao je Ronaldo, koji je došao na ceremoniju sa svojom devojkom Georginom Rodrigez i starijim sinom, Kristijanom Ronaldom juniorom.

Nagradom se odmah pohvalio na Instagramu, gde je tokom dana obaveštavao pratioce da dolazi u Švajcarsku.