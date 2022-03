Crveno-beli i dalje razmišljaju o propuštenim šansama u osmini finala Lige Evrope

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda

Posle oproštaja od Evrope, Crvena zvezda se ponovo potpuno fokusira na glavni cilj ove sezone - borbu za osvajanje Superlige. Ekipa Dejana Stankovića u nedelju će na svom stadionu dočekati Kolubaru, ali je i dalje snažan utisak revanša protiv Glazgov Rendžersa, u kojem su crveno-beli ispustili nekoliko velikih šansi da daju još neki gol i da zakuvaju dvomeč.

"Arhivirali smo Rendžers, ali ostaje žal, pogotovo nakon što se prespava i kada se okrenemo nazad da vidimo šta smo sve uradili i šta smo mogli. Ostaje žal, jer mislim da smo dosta šansi promašili. Kao što smo pričali dosta puta, kada dođeš u 'nokaut fazu', plaćaš male greške. Sitnice i detalji odlučuju pobednika i prolaz u narednu rundu, što se ovog puta nama desilo. Dosta toga smo promašili, i skupo smo platili svaku grešku. Ostaje nam prostora da budemo preponosni. Juče smo videli par Rendžers – Braga, a mi se već poznajemo sa Bragom, pa ko zna šta je tu moglo da bude. Ali opet govorim, arhivirali smo sve. Ostaje nam odbrana duple krune, što je veliki i najvažniji cilj u ovoj sezoni. Sve ovo što je došlo, je jedan bonus za naše navijače i naš klub, i jedan veliki iskorak za naše igrače", počeo je Stanković priču u subotu popodne.

On je dodao i da mu je velika želja da stadion bude što puniji.

"Video sam letak koji su Delije istakle, da su presrećni i preponosni na momke, tako da i mi svi želimo da sutra dođe što više ljudi, da pozdrave ove hrabre igrače koji su ostavili sve na terenu. Nebitno ko će igrati u Kolubari, mi znamo naš zadatak".

Stanković je pomenuo nekoliko svojih igrača, Počeo je od Nemanje Motike, Bajernovog đaka koji je ove zime stigao među crveno-bele i dobio je šansu protiv Rendžersa. Postoji šansa da u nedelju zaigra od starta.

"Možda je momenat. Videćemo posle današnjeg treninga jer smo dosta iscrpljeni. Videćemo ko se kako oseća i ko je koliko uspeo da odmori. Već imamo u glavi kako ćemo i šta ćemo, fale male sitnice, ali mislim da ima prostora da Nemanja počne utakmicu".

Govorio je Stanković i o igri sa dva špica na terenu, što je bilo njegovo opredeljenje protiv Rendžersa, kada je nastupio sa Ohijem i Milanom Pavkovim.

"Ima svojih i za i protiv, kada se igra sa dva špica. Sigurno da odbrana i vezni red mogu da trpe u tim situacijama dosta jače, ako se presing ne uradi kako treba. Ja sam zadovoljan kako su njih dvojica izgledali u paru. Mogli smo to još bolje da realizujemo nekih 55-60 minuta. Imali smo stvarno dosta šansi. Govorili smo već, svaka utakmica je za sebe, i ona će biti pripremljena za sebe. Crvena zvezda uvek igra direktno i ofanzivno, a da li će tu biti jedan ili dva špica, nama to ne menja previše".

Otkrio je Zvezdin trener i stanje povređenog Kristijana Pićinija, koji se uhvatio za zadnju ložu dok je jurio igrača Rendžersa u kontri iz koje je škotski tim dao odlučujući gol.

"Italija je jaka reprezentacija. Pićinija nije bilo dugo i tek je sada vezao nekoliko utakmica. Povreda nije toliko ozbiljna kao što je izgledalo, bar po poslednjim analizama magnetne rezonance. Nema kidanja mišića. On se vratio posle teške povrede i operacije kolena. Moguće da brani tu nogu i da iz leđa dolazi neki nerv koji mu zadaje bol. Što se tiče mišića, sve je čisto. Žao mi je što se to desilo. Verujem igračima. Rekao je da je osetio grč, ali nije pokidano ništa".

Pomenuo je Stanković i Strahinju Erakovića, koji igra sve bolje iz meča u meč i dobio je i pohvale selektora "A" reprezentacije Dragana Stojkovića Piksija.

"Sećam se razgovora sa Draganom Stojkovićem. Pričali smo o dosta stvari i dosta stvari se podudarilo. Tako je i sa pričom o Erakoviću. Rekao sam da je to momak koji pred sobom ima lepu karijeru. Pred sobom ima fenomenalnu bazu. On je neko ko je ozbiljan radnik i neko ko na svakom treningu gleda da izvuče maksimum za sebe. Mnogo mi je drago što to prolazi primećeno. Treba da nastavi ovako, i videćete i sami, da će se ostvariti sve što smo pričali", dodao je Stanković.