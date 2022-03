Predsednik Rusije Vladimir Putin je burno reagovao na jednu odluku...

Izvor: Profimedia

Nastavlja se haos, rat u Ukrajini bukti i još uvek nema naznaka kada bi situacija mogla da se reši. Zbog svega što se dešava u tom delu sveta su mnoge sportske organizacije odlučile da reaguju. Učinile su to tako što su sankcionisale ruske sportiste.Među prvima su se oglasili FIFA i UEFA, Evroliga, pa i Međunarodni olimpijski komitet. Uz ruske su kažnjeni i beloruski sportisti koji su dobili zabranu učešća i na Paraolimpijskim igrama u Pekingu. Potez koji se ni malo nije dopao Vladimiru Putinu.

Predsednik Rusije se do sada nije oglašavao o pitanju sportista i sankcija, ali je na to reagovao. Imao je oštru poruku povodom svega toga i osudio je spomenutu odluku oko paraolimpijaca.

"Izbacivanje ruskih i beloruskih takmičara sa Paraolimpijskih igara u Pekingu je vrhunac cinizma. Ti ljudi nisu uradili ništa pogrešno, već su se izborili sa najtežim stvarima u životu, stvarima vrednim podrške i divljenja. Oni su na taj način dali nadu milionima ljudi širom sveta, dali su im snagu da se izbore sa svojim problemima", rekao je Putin koji je poznat kao ljubitelj borilačkih sportova.

Nije komentarisao odluke drugih organizacija, već se bazirao samo na MOK i Olimpijske igre.

"Ovo je težak udarac za Olimpijske igre i ceo taj pokret, jer se koristi sport kao mehanizam za kolektivnu odgovornost. Sve to dovodi do gubljenja autoriteta i nezavisnosti tih organizacija koje u isto vreme krše i olimpijske norme. Zaboravljaju ključnu tezu Igara, a to je da je ovo takmičenje u kojem učestvuju sportisti, ne države", zaključio je Putin.