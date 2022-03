Neobičan detalj sa kraja meča Evertona i Njukasla

Izvor: Twitter/@SkySportsNews/Printscreen

Evertonu je "gorelo" pod nogama, morali su da pobede Njukasl kako bi se bar malo odmakli od zone ispadanja i u tome su jedva uspeli.

"Karamele" su slavile 1:0 golom u 94. minutu meča, a njihov menadžer Frenk Lampard je prilikom slavlja polomio šaku!

Everton je do pobede stigao u poslednji čas, kada je Aleks Ivobi zatresao mrežu na asistenciju Kalverta Luina i tako sa igračem manje šokirali Njukasl.

Ipak, u burnom slavlju, Frenk Lampard je nekako da polomi svoju šaku i dobrano se povredi. Nekako, jer ni on nije baš siguran kako je do toga došlo.

"Slomio sam moju šaku slaveći pogodak. Prilično je bolno i ruka nije stabilna, ali to me trenutno ne zanima. Moje kosti mora da su omekšale, jer se ne sećam tog trenutka. Neka to bude cena za tri boda", rekao je Lampard nakon pobede.