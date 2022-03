Trener Liverpula Jirgen Klop je posle pobede protiv Arsenala pričao detaljno o mnogim stvarima. Sada su na samo bod iza Mančester sitija...

Drama u Premijer ligi. Ko će osvojiti titulu - Mančester siti ili Liveprul? Dva najbolja tima u Engleskoj trenutno deli jedan bod. "Građani" imaju 70, a "crveni" 69 poena. Do kraja je ostalo devet utakmica.

Meč koji bi mogao da reši sve igraće se 10. aprila. Tada će Pep Gvardiola dočekati Jirgena Klopa. Pre toga će Siti gostovati Barnliju, a na "Enfild" će doći Votford, doduše ti mečevi se igraju tek u aprilu. Oba tima za vikend imaju obaveze u FA kupu, pa sledi reprezentativna pauza. A, da drama bude na vrhuncu postarao se Klopovo tim koji je u sredu uveče savladao Arsenal u gostima (2:0).

Nemački stručnjak je posle meča dao opširnu analizu svega. Kako trke sa glavnim rivalom tako i individualnih partija određenih igrača, jedno pitanje ga je posebno iznerviralo..

"Veoma sam uzbuđen zbog situacija u kojoj se nalazimo, ali to ne menja ništa. Moramo da nastavimo da se borimo. Imamo poen zaostatka i jedan cilj, da pobeđujemo i da budemo što spremniji za mečeve koji slede. Znam da imamo posebnu grupu ljudi, ali da li zaista mislite da će neko za 10 godina reći da je super što smo završili drugi sa bodom iza Sitija? Verovatno neće. Zato i kažem da moramo da nastavimo u istom ritmu", počeo je Klop.

Mrežu "tobdžija" načeo je Žota u 54. minutu, trijumf je potvrdio Firmino u 62, a svemu tome je prethodila velika greška Tijaga. Tri minuta pre tog gola je domaćin mogao da povede, Alkantara je poslao rizičan pas ka Alisonu, Lakazet je presekao dodavanje, odložio za Edegora, ali je brazilski čuvar mreže maestralnom intervencijom sprečio pogodak.

"Može da se dogodi svakome, mada je realnost takva da to ne sme da se desi. Tijago to dobro zna. Alison ga je spasao, mogli su da nas kazne za to. Da sam ja bio na njegovom mestu, verovatno bih je šutnuo na tribine, Alkantara je želeo da je zadrži u igri. Alison je potom odbranio nemoguće, već sam video loptu u golu. Zbog toga je gol koji je Žota potom dao bio veoma važan momenat meča."

Aleksander-Arnold na meču protiv Intera

Jirgena su zato iznervirala nova pitanja i konstatacije da se Trent Aleksander-Arnold muči u defanzivnom segmentu igre i da mu je to slabost.

"Ko bude rekao da Trent ne ume da igra odbranu neka dođe do mene i onda ću da ga nokautiram! Ne mogu više to da slušam, ne znam šta više taj momak treba da uradi. Bio je fantastičan, baš kao i Endi Robertson."

Na kraju je prokomentarisao i odluku da Salah počne meč sa klupe, ušao je u 56. minutu umesto Dijaza.

"Salah je rekao da se dobro oseća posle te male povrede protiv Brajtona u prošlom kolu, ali sam odradio pun trening sa drugim momcima i doneo sam takvu odluku. Bilo je jasno da će ući u igru. Odličan je bio i utišao je Tirnija", zaključio je Klop.