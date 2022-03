Nakon supruga Ikardija, sada je Vanda u centru skandala.

Izvor: Instagram/printscreen/wanda_icardi

Prošlo je nekoliko meseci od sada već čuvene drame u Pari Sen Žermenu kada je Mauro Ikardi navodno prevario svoju suprugu i agentkinju Vandu Naru, ali su se nakon nekoliko nedelja ubeđivanja pred celim svetom - pomirili i nastavili zajednički život u prestonici Francuske.

Ipak, nakon eliminacije PSŽ-a iz Lige šampiona izgleda da nam sledi nova drama u porodici Ikardi, pošto su se pojavile informacije da je Vandi hakovan Instagram profil.

Vandu prati više od 11 miliona ljudi i koristi ga kako bi reklamirala liniju kozmetičkih proizvoda nazvanu njenim imenom, a nije nikakva tajna da se "slobodnijim" fotografijama povećava i vidljivost na mrežama. To je neko odlučio da iskoristi i "upao" je na njen profil i potom objavio poruke na Instagram storijima.

Tako je prikazano da joj stalno piše Ezekjel Barko (22) koji nastupa za River Plejt, pa se između ostalog u porukama vidi da je zaljubljen do ušiju. Vanda nije želela da se to sazna, ali sada je to stiglo i do Ikardija...

ESCÁNDALO En medio de la polémica por el supuesto hackeo del Instagram de Wanda Nara y la filtración de chats, se conocieron los mensajes que le enviaba el futbolista de River, Ezequiel Barco.pic.twitter.com/ClqSnEe21P — Rumbos (@RumbosDigital)March 15, 2022

Vanda Nara je uspela na kraju da "vrati" svoj Instagram profil od hakera i objavljene prepiske sa fudbalerima su obrisane, međutim videćemo kako će sada novonastala situacija uticati na njen odnos sa Ikardijem. Prethodni put su upravo njegove poruke upućene glumici iz Argentine bile kamen spoticanja.

Podsetimo, Vanda Nara i Mauro Ikardi su zajedno od 2013. godine. Tada je bila još u braku sa njegovim prijateljem Maksijem Lopezom, sa kojim ima i decu, pa je to do danas ostao jedan od većih skandala u svetu "glamura i fudbala".

