Sada ljubav opet cveta.

Izvor: Profimedia/Instagram/wanda_icardi/printscreen

Ne prestaju da šokiraju Vanda Nara i Mauro Ikardi! Prvo smo videli celu sapunicu oko njihovog braka i pretnje razvodom nakon što se otkrilo da je napadač PSŽ-a varao svoju suprugu.

Potom je otkriveno da saigrači u PSŽ-u ne vole Vandu i da je Mesi nije pozvao na svoju proslavu povodom osvajanja Zlatne lopte.

Šuška se i o transferu jer u Parizu više ne žele da trpe ispade ovog ekscentričnog para, a za to vreme Mauro i Vanda se slikaju u ljubavnom zanosu!

Izgleda da ljubav opet cveta pošto su njih dvoje odradili foto sesiju na kojoj se malo toga krije. Ikardi je bio go do pojasa, nagnut nad Vandom koja je na sebi imala samo brushalter. Ipak, on nije pokrivao previše. Pogledajte i sami:

Na terenu Ikardiju ne ide, ne uspeva da se izbori za minute pored Mesija, Nejmara i Mbapea u napadu Parižana. Transfer bi mu pomogao da dobije minute na terenu, ali je pitanje ko ga želi u timu.

Otkako je stigao u Pariz samo je pravio probleme i sada je na marginama ekipe, a plata mu je ogromna i malo timova može da priušti sebi da ima takvog igrača u ekipi.