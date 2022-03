Odbrojavaju dane do tog snimanja u Realu...

Izvor: Profimedia

Real Madrid se posle sjanih igara u Ligi šampiona i eliminacije Pari Sen Žermena okreće domaćem prvenstvu. Tu imaju veliku prednost u odnosu na sve rivale, ali im sada dolazi najteži ispit.

Igra se "El Klasiko" u nedelju od 21 čas, a oba tima dočekujumeč na "Santjago Bernabeu" u seriji od četiri vezane pobede. Ipak, Karlo Anćeloti se brine za svog najboljeg igrača! Karim Benzema je u sjajnoj formi, ali je pokupio povredu!

Najbolji strelac La Lige sa 22 postignuta gola je osetio bol u listu nakon drugog gola postignutog u pobedi nad Majorkom u gostima i tražio je da izađe sa terena. Ipak, Karlo Anćeloti je već izvršio pet izmena i morao je Real da završi meč sa 10 igrača.

Sada se čeka da otok spadne i da Benzema odradi snimanja, tako da se još uvek ne zna koliko je povreda ozbiljna. Ukoliko ne bude mogao da nastupi ili ne bude mogao na terenu da provede svih 90 minuta, moguće je da će Karlo Anćeloti u najvećem derbiju evropskog fudbala morati da da šansu Luki Joviću!

A to nije kraj problema u napadu pošto se 20 minuta pre kraja meča sa Majorkom povredio i Rodrigo, koji je možda pri startu defanzivca Majorke doživeo i prelom kosti. On je otišao sa stadiona na štakama, ali je kasnije na tviteru otkrio da povreda nije ozbiljna. Ipak, ni on nije siguran za "El Klasiko".

Treći igrač koji je pod znakom pitanje je Ferlan Mendi, koji je takođe izašao na tom meču, ali zbog povrede primicača. Sa pet dana do meča protiv Barselone, na velikim je mukama Karlo Anćeloti.

Da li će ih rešiti tako što će staviti Luku Jovića u prvi tim? Ostaje da se vidi.