Sprski trener mogao bi da potraži novi izazov, nakon što se dogovori sa Bolonjom o raskidu saradnje.

Izvor: Profimedia

Sudeći po najpouzdanijim izvorima iz Italije, Siniša Mihajlović na kraju sezone napušta Bolonju!

Srpski trener koji već više od tri godine sjedi na klupi Bolonje trenutno nije na istim talasnim dužinama sa klubom i pretpostavlja se da će oni na kraju sezone zajednički donijeti odluku o raskidu saradnje. Kako prenosi Gazeta delo Sport, direktor Saputo predstaviće srpskom treneru očekivanja u narednim sezonama i sredstva koja klub planira da uloži, što vjerovatno neće biti dovoljno da ga ubijedi u ostanak.

Iako Siniša Mihajlović ima potpisan ugovor do ljeta 2023. godine, vjeruje se da će se dogovoriti sa klubom o ranijem prekidu saradnje. Bolonja ne može da ispuni njegove želje na tržištu, a od narednog trenera će tražiti da pomjeri granicu i klub približi mjestima koja vode u Evropu!

Kao potencijalni naslednik već se pominje Đenaro Gatuzo, ali je za sada sve to daleko od realizacije. Zapravo, situacija u Bolonji veoma je neobična.

Mihajloviću će biti ostavljena mogućnost da napusti klub ukoliko on to želi, pa će potraga za novim trenerom zavisiti od odluke nekadašnjeg igrača Zvezde, Lacija i Intera. Dok se to ne desi, Siniša će na klupi Bolonje završiti tekuću sezonu, a zatim i obaviti niz razgovora sa klupskim čelnicima.